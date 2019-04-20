Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
При росте доходов населения на 0,1%
При росте доходов населения на 0,1%
Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Банк России в пятницу опубликовал сведения о доходах и имуществе своих служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год. Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
На втором месте оказался зампред Владимир Чистюхин, чей семейный доход составил 90,5 млн руб., что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года. Тройку замкнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заработала 34,7 млн руб., а ее супруг заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ Ярослав Кузьминов — еще 53,6 млн руб. Их семейный доход (88,3 млн руб.) в основном благодаря супругу вырос за год на 38,7%.
В топ-10 наиболее состоятельных руководителей регулятора по уровню семейного дохода вошли также первые зампреды Ольга Скоробогатова (83,3 млн руб.) и Дмитрий Тулин (49,2 млн руб.), зампред Андрей Кружалов (48,2 млн руб.), первый зампред Ксения Юдаева (46 млн руб.), зампреды Руслан Вестеровский (44,6 млн руб.), Дмитрий Скобелкин (41,1 млн руб.) и Ольга Полякова (39,6 млн руб.).
Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3%. Доходы населения при этом сократились на 0,2% (по старой методологии) или, если верить пересмотренной методологии Росстата, выросли на 0,1%.
Госпожа Набиуллина не обзавелась при этом новым имуществом. Ей с мужем принадлежат участок на 15 соток, дача площадью 326 кв. м, две квартиры (71 и 112 кв. м). В собственности также находится автомобиль Ягуар
Резкие изменения в доходах господина Чистюхина сложно объяснить продажей имущества. Наоборот, в 2018 году он приобрел квартиру площадью 180 кв. м. Одну квартиру (107 кв. м) он, вероятно, переоформил на супругу, а с остальной недвижимостью сделок не проводил. В частности, семейной паре принадлежат квартиры площадью 106,5 кв. м, 59 кв. м и 49,2 кв. м. Также у них есть участок на 9,5 сотки, жилой дом на 220 кв. м и четыре места для автомобилей. Машина, впрочем, у них одна — Лексус GX460.
Господин Швецов в 2018 году продал дом в США площадью 511 кв. м. Американской недвижимости он предпочел испанскую, где он совместно с женой приобрел таунхаус (184 кв. м). Также в Испании у него есть квартира на 121 кв. м с местом для автомобиля и кладовым помещением. В России у семейной пары есть пять участков на 14, 3, 3, 60 и 60 соток, а также жилой дом на 494 кв. м и гостевой дом на 95 кв. м. Кроме того, чета владеет квартирами на 254 кв. м, 121 кв. м, 101 кв. м и 122 кв. м. Для автомобилей предусмотрены четыре места, но машина есть только у госпожи Алехиной — Инфинити FX37.
Отдел финансов
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