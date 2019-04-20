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03:17 (мск), источник: Известия

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

В белорусском концерне «Белнефтехим» пожаловались на качество российской нефти, которое якобы резко ухудшилось. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

По их словам, это может стать причиной ухудшения работы нефтеперерабатывающих заводов.

В свою очередь официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин завил, что возникшие проблемы будут устранены к 22 или 23 апреля.

«Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения», — цитирует его агентство.

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