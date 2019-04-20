Минфин предложил вывести оборот изделий из серебра из-под госконтроля
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минфин России подготовил проект поправок о выводе
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минфин России подготовил проект поправок о выводе
«В целях поддержки и сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, законопроектом предусмотрена добровольность опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства», — говорится в пояснительной записке к документу.
В настоящее время закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях предусматривает, что опробование и клеймение ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства массой до трех граммов включительно осуществляются на добровольной основе.
Минфин в пояснительной записке отмечает, что в настоящее время биржевая стоимость серебра составляет около 32 рублей за 1 грамм. В связи с этим возникла ситуация, при которой стоимость бижутерии — изделий не из драгоценных металлов — может многократно превышать стоимость ювелирных изделий из серебра.
«В связи с этим администрирование контроля и обязательное клеймение ювелирных изделий из серебра нецелесообразно», — отмечает Минфин.
В 2018 году из 65,4 миллиона штук ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, предъявленных на опробование и клеймение, 33,6 миллиона штук составили изделия из серебра, в том числе 18,7 миллиона штук отечественного производства, говорится в записке. «В связи с этим считаем, что принятие предлагаемых мер позволит перераспределить время осуществления пробирных операций и, как следствие, сократить сроки клеймения иных ювелирных изделий на 29%», — отмечается в документе.