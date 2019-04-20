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20:05 (мск), источник: Интерфакс

Порт Тартус в Сирии в течение недели передадут в аренду России на 49 лет

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Сирийский морской порт Тартус в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования, сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом республики Башаром Асадом.

Источник: РИА "Новости"

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — сказал Борисов журналистам в субботу.

По его словам, данное решение было принято на заседании межправкомиссии ещё в декабре 2018 года.

Борисов считает, что этот шаг даст серьезную динамику взаимному товарообороту. «Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», — сказал вице-премьер.

В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

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