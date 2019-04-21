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03:23 (мск), источник: BFM.ru

Берлинцев испортил квартирный вопрос

Жители немецкой столицы протестуют против роста цен на аренду жилья и требуют экспроприации недвижимости. Как первая экономика Европы будет выходить из кризиса?

Источник: Reuters

Жители столицы ФРГ проводят акции протеста против неконтролируемого роста цен на аренду жилья. Немцы требуют от властей экспроприации недвижимости и собирают подписи для проведения общегородского референдума.

Левый популизм или борьба за демократические права? Как бы то ни было, слова «экспроприация» в Германии не слышали давно. Немцы в силу ментальности и экономической модели страны привыкли квартиры не покупать, а снимать.

Пример Берлина — показательный. В столице арендуют квартиры более 80% жителей. При этом за последние десять лет стоимость аренды выросла почти вдвое — с 5,5 до 11 евро за квадратный метр.
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Причин несколько: в нулевые в городе почти не строили социальное и общедоступное жилье, что само по себе сказалось на росте цен на аренду. Кроме того, чтобы поправить финансовое положение, власти Берлина приватизировали часть муниципального фонда.

С одной стороны, частные компании преобразили некогда неблагополучные районы города вроде Нойкельна или Кройцберга. С другой, управляющие компании получили в свое распоряжение более 200 тысяч квартир и повысили цену на аренду, а заодно и квартплату.

Теперь берлинцы выступают за то, чтобы власти вернули жилье на баланс государства. На Александерплац 6 апреля вышли 35 тысяч человек. Популярный лозунг протестующих «Мы не хотим жить под мостом!» Ситуацию комментирует корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова: «Если существует рынок съемного жилья, понятно, что на этот рынок приходят крупные инвесторы, которые покупают квартиры — 10, 20, 50 тысяч квартир — и их сдают. Это бизнес такой. В Германии существует несколько крупных компаний, и самая большая из них Deutsche Wohnen, которая на бирже торгуется. Она сдает эти квартиры. Берлин периодически какие-то единичные квартиры у этой корпорации выкупает. В прессе появляется, что Берлин выкупил тысячу квартир, пятьсот квартир, но ситуации это никак не помогает».

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Ситуация парадоксальная. В столице европейской демократии требуют левых реформ. Хотя городом уже почти 20 лет управляют социал-демократы, власти вкладывались преимущественно в жилье повышенной комфортности или бизнес-класса, которое скупали в основном иностранцы.

В итоге многие немцы начали переселяться из Берлина в так называемый «жировой пояс» — благоустроенные пригороды, где и народу меньше, да и цены ниже. Но и в сытой немецкой деревне за последние четыре года стоимость аренды жилья выросла в среднем на 9%. Причем тренд уже коснулся пригородов Берлина, Гамбурга, Мюнхена и других крупных городов. Жилищный кризис — сложный вызов для властей Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.

«Конечно, нонсенс, когда большинство граждан Берлина не могут позволить себе жилье или отдают чуть ли не половину, а некоторые даже больше половины своей зарплаты на то, чтобы содержать квартиру. Этот вопрос — всегда критика капитализма. Справедлива ли страна, где очень богатые люди имеют все, а другие не могут заработать даже на собственное жилье?».

Тут вопрос стоит сейчас ребром: можно вообще исходить из того, что у кого-то жилье можно отнимать, или это невозможно в либерально-демократической модели? Менеджеры этих фондов, промышленники просто уйдут из Германии, вывезут свой капитал, и в Берлине создастся неблагополучная среда, люди будут бояться вкладывать туда деньги.
Александр Рар
политолог, журналист

Эксперты считают, что, если власти выполнят требования митингующих, городу придется ввязаться в длительные судебные процессы. Немецкие девелоперы подсчитали, что компенсация управляющим компаниям может достичь 36 млрд евро.

Правда, канцлер Ангела Меркель называет такой шаг, как экспроприация имущества, совершенно неприемлемым. В любом случае проблемы Берлина, скорее всего, упадут на плечи ее преемников.

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