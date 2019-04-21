Берлинцев испортил квартирный вопрос
Жители немецкой столицы протестуют против роста цен на аренду жилья и требуют экспроприации недвижимости. Как первая экономика Европы будет выходить из кризиса?
Жители немецкой столицы протестуют против роста цен на аренду жилья и требуют экспроприации недвижимости. Как первая экономика Европы будет выходить из кризиса?
Жители столицы ФРГ проводят акции протеста против неконтролируемого роста цен на аренду жилья. Немцы требуют от властей экспроприации недвижимости и собирают подписи для проведения общегородского референдума.
Левый популизм или борьба за демократические права? Как бы то ни было, слова «экспроприация» в Германии не слышали давно. Немцы в силу ментальности и экономической модели страны привыкли квартиры не покупать, а снимать.
Причин несколько: в нулевые в городе почти не строили социальное и общедоступное жилье, что само по себе сказалось на росте цен на аренду. Кроме того, чтобы поправить финансовое положение, власти Берлина приватизировали часть муниципального фонда.
С одной стороны, частные компании преобразили некогда неблагополучные районы города вроде Нойкельна или Кройцберга. С другой, управляющие компании получили в свое распоряжение более 200 тысяч квартир и повысили цену на аренду, а заодно и квартплату.
Теперь берлинцы выступают за то, чтобы власти вернули жилье на баланс государства. На Александерплац 6 апреля вышли 35 тысяч человек. Популярный лозунг протестующих «Мы не хотим жить под мостом!» Ситуацию комментирует корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова: «Если существует рынок съемного жилья, понятно, что на этот рынок приходят крупные инвесторы, которые покупают квартиры — 10, 20, 50 тысяч квартир — и их сдают. Это бизнес такой. В Германии существует несколько крупных компаний, и самая большая из них Deutsche Wohnen, которая на бирже торгуется. Она сдает эти квартиры. Берлин периодически
Ситуация парадоксальная. В столице европейской демократии требуют левых реформ. Хотя городом уже почти 20 лет управляют
В итоге многие немцы начали переселяться из Берлина в так называемый «жировой пояс» — благоустроенные пригороды, где и народу меньше, да и цены ниже. Но и в сытой немецкой деревне за последние четыре года стоимость аренды жилья выросла в среднем на 9%. Причем тренд уже коснулся пригородов Берлина, Гамбурга, Мюнхена и других крупных городов. Жилищный кризис — сложный вызов для властей Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
«Конечно, нонсенс, когда большинство граждан Берлина не могут позволить себе жилье или отдают чуть ли не половину, а некоторые даже больше половины своей зарплаты на то, чтобы содержать квартиру. Этот вопрос — всегда критика капитализма. Справедлива ли страна, где очень богатые люди имеют все, а другие не могут заработать даже на собственное жилье?».
Тут вопрос стоит сейчас ребром: можно вообще исходить из того, что у
кого-тожилье можно отнимать, или это невозможно в либерально-демократическоймодели? Менеджеры этих фондов, промышленники просто уйдут из Германии, вывезут свой капитал, и в Берлине создастся неблагополучная среда, люди будут бояться вкладывать туда деньги.
Эксперты считают, что, если власти выполнят требования митингующих, городу придется ввязаться в длительные судебные процессы. Немецкие девелоперы подсчитали, что компенсация управляющим компаниям может достичь 36 млрд евро.
Правда, канцлер Ангела Меркель называет такой шаг, как экспроприация имущества, совершенно неприемлемым. В любом случае проблемы Берлина, скорее всего, упадут на плечи ее преемников.