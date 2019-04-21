Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Эстонии не стала молчать, встретившись с Путиным
Водитель оригинально объяснил полиции, почему превысил скорость
Поздний ужин и отсутствие завтрака назвали убийственной комбинацией
Опасно для жизни: какую рыбу ни в коем случае нельзя брать
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Заворотнюк, Савельева и другие звезды, скрывавшие рождение своих детей
Навка резко высказалась о концерте Пугачевой
Убийство: что прояснилось о смерти Цывиной
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Сын Рудковской, дочь Лепса и другие звезды на вечеринке Tatler
Собчак, Дапкунайте: звезды на открытии выставки в ГУМе
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
13:51 (мск), источник: Ведомости

«Белнефтехим» временно ограничил поставки нефти из России

Концерн «Белнефтехим» принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов из России из-за ухудшения качества. Об этом сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов (его слова приводит «Белта»).

Источник: РИА "Новости"

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — сказал Сизов. Он подчеркнул, что ограничения носят временный характер и после исправления ситуации с качеством поставки возобновятся.

В пятницу, 19 апреля, «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, и запросил официальную встречу с представителями «Транснефти». По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений.

По словам председателя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз.

Он объяснил, что опасность хлорорганических соединений — в их высокой коррозионной агрессивности. «Также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы», — добавил Рыбаков. Ущерб может исчисляться «сотнями миллионов долларов», заключил председатель «Белнефтехима».

Читайте также
Беларусь будет требовать компенсации за некачественную нефть

«Транснефть» сообщила, что ежесуточно проверяет показатели по наличию органических хлоридов, а также пытается установить источник возможного загрязнения. По прогнозам компании, ситуация с качеством нефти должна нормализоваться к 22—23 апреля. Представитель «Транснефти» также отметил, что специалисты компании готовы встретиться с белорусскими коллегами.

Представители Белоруссии и России намерены провести встречу по вопросам поставки нефти 23 апреля, заявил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко. Ранее Рыбаков сообщил, что белорусская сторона намерена обсудить с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Они обеспечивают поставки нефти не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзит нефти в Европу по двум направлениям — через Польшу и Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля поручил поставить этот нефтепровод на ремонт в случае необходимости. Представитель «Транснефти» в свою очередь заверил, что состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное.

 Mercedes-Benz представил новое поколение внедорожника GLS
«Зеленский разгромил Порошенко». Политологи об итогах дебатов кандидатов в президенты Украины
На Украине начался второй тур выборов президента
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
В России добились компенсаций морального вреда почти на 3 млрд
В Китае «авианосец» взлетел в небо (видео)
«Хватай и беги»: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
Кого и за что распинали на кресте
Спорт
Матч «Краснодар» — «Зенит» вы не забудете никогда Это была великая игра
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
Great Wall показал модель, которая очень нужна россиянам Три блокировки, плюс лебёдка и шноркель – вот рецепт идеальной машины для наших широт! И марка Great Wall сделала именно такой внедорожник
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Популярные темы на «Детях»
дети в общественном транспорте 691
Черная королева Франции 474
ММКФ-2019: White Party 327
Сдавать ли квартиру? 217
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь