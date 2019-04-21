«Белнефтехим» временно ограничил поставки нефти из России
Концерн «Белнефтехим» принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов из России
Концерн «Белнефтехим» принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов из России
«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — сказал Сизов. Он подчеркнул, что ограничения носят временный характер и после исправления ситуации с качеством поставки возобновятся.
В пятницу, 19 апреля, «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, и запросил официальную встречу с представителями «Транснефти». По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений.
Он объяснил, что опасность хлорорганических соединений — в их высокой коррозионной агрессивности. «Также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы», — добавил Рыбаков. Ущерб может исчисляться «сотнями миллионов долларов», заключил председатель «Белнефтехима».
«Транснефть» сообщила, что ежесуточно проверяет показатели по наличию органических хлоридов, а также пытается установить источник возможного загрязнения. По прогнозам компании, ситуация с качеством нефти должна нормализоваться к
Представители Белоруссии и России намерены провести встречу по вопросам поставки нефти 23 апреля, заявил белорусский
Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Они обеспечивают поставки нефти не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзит нефти в Европу по двум направлениям — через Польшу и Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля поручил поставить этот нефтепровод на ремонт в случае необходимости. Представитель «Транснефти» в свою очередь заверил, что состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное.