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03:17 (мск), источник: Известия

Это залет: авиакомпаниям пропишут пунктуальность

Минтранс готовит новую методику учета задержек рейсов.

Минтранс приступил к разработке новых норм учета регулярности авиарейсов. Они должны заменить правила, действующие со времен СССР, сообщили «Известиям» в ведомстве. В частности, предлагается детализировать причины задержек вылета и четко указывать виновного — аэропорт, авиакомпанию или оператора наземного обслуживания. Это позволит выявлять узкие места в работе этих структур и повысить пунктуальность перевозчиков — пассажирам не придется часами сидеть в аэропортах в ожидании рейса, считают эксперты. Но участникам рынка будет непросто договориться о единой методике.

Не сваливать на погоду.

Новая методика оценки регулярности полетов разрабатывается для обновления нормативных документов гражданской авиации, изданных еще в СССР, сообщили «Известиям» в Минтрансе. Представитель ведомства отметил, что министерство уже запросило предложения от перевозчиков и аэропортов.

В конце 2018 года свой вариант документа о пунктуальности перевозчиков замминистра транспорта Александру Юрчику направила ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации. В письме, с которым ознакомились «Известия», говорится, что советская методика не учитывает современных реалий. Например, в «Руководстве по обеспечению и учету регулярности полетов воздушных судов гражданской авиации» от 1990 года (РРП-90) указано, что время на руление на взлетной полосе до вылета самолета не должно превышать 15 минут. Но на практике, особенно с дальних стоянок в крупных аэропортах, оно составляет 20−25 минут.

В ассоциации также указали, что используемая для учета пунктуальности авиакомпаний форма 30-ГА предусматривает только два вида задержек рейсов — по метеоусловиям и из-за отсутствия горюче-смазочных материалов. Но это «не позволяет выявлять причины задержек и принимать соответствующие меры по предотвращению подобных случаев в дальнейшем». Поэтому ассоциация предлагает детализировать причины: по вине аэропорта, эксплуатанта воздушного судна (авиакомпании), хендлера (оператора), по метеоусловиям и в связи с отсутствием ГСМ.

Свои варианты документа также подготовили Домодедово и Шереметьево, сообщил «Известиям» осведомленный источник в отрасли.

В действующей методике нет четких определений базовых понятий, а также нарушено взаимодействие операторов и авиакомпаний при расследовании причин задержек самолетов, подчеркнул в беседе с «Известиями» представитель Домодедово. Кроме того, по его словам, документ не унифицирован с системами учета Европы и США, а также в нем не конкретизированы виды перевозок, по которым определяется пунктуальность.

— Эффективная система учета необходима для того, чтобы анализировать динамику деятельности авиакомпаний, прогнозировать использование ресурсов аэропорта, предупреждать и оперативно устранять возникающие сбои расписания, — заявил он.

В Шереметьево «Известиям» сообщили, что направили свою версию руководства по регулярности полетов в Росавиацию. Конкретизировать предложения представитель воздушной гавани отказался.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что в новом документе термин регулярности полетов требуется заменить на пунктуальность, потому что рейсы могут выполняться регулярно (ежедневно, еженедельно), но не пунктуально.

В Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) отказались от комментариев. В «Аэрофлоте» и других крупных авиакомпаниях, а также во Внуково и Пулково на запросы «Известий» не ответили.

Минута в минуту.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, сейчас ответственность перед пассажиром за задержанный рейс несет перевозчик. В свою очередь, авиакомпания не всегда может предъявить претензии организации, обслуживающей воздушное судно, либо аэропорту. Единый документ, по словам эксперта, поможет урегулировать спорные ситуации, определить виновного и взыскать с него убытки.

Создание единой методики позволит выявлять истинные причины задержки рейсов и устранять их, что в перспективе приведет к повышению пунктуальности авиакомпаний, то есть пассажирам придется реже часами сидеть в аэропортах в ожидании рейса, считает директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

В ассоциации «Аэропорт» ГА и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) согласны, что отрасли необходим единый документ.

— Но мы считаем, что нельзя всю ответственность вешать на аэропорты. Действительно, есть срывы подачи спецтранспорта, обслуживания пассажиров. Но нужно учитывать и другие факторы, — сказал «Известиям» председатель ассоциации «Аэропорт» ГА Виктор Горбачев.

Документ от 1990 года безнадежно устарел и по факту уже не является легитимным, добавил глава АЭВТ Владимир Тасун. Впрочем, подготовить единый и устраивающий всех документ будет очень сложно — у аэропортов, авиакомпаний и ОрВД, как правило, разные данные о причинах задержки рейса, отметил Александр Фридлянд.

Непунктуальность авиакомпаний в совокупности с другими причинами (задержка зарплаты персоналу, задолженность за обслуживание самолетов и за топливо) может привести к ограничению действия сертификата эксплуатанта — основного документа, разрешающего полеты. Но чтобы это произошло, согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП), перевозчик должен задержать или отменить более 20% рейсов в течение календарного месяца без учета срывов рейсов по метеоусловиям.

Справка «Известий».

Сдвиги в расписании авиарейсов в России происходят регулярно. Опоздание вылета менее чем на два часа вообще не считается задержкой.

Если самолет задержали на большее время, то авиакомпания обязана обеспечить пассажиров водой, после шести часов ожидания — горячим питанием. При опоздании вылета на восемь и более часов — местом в гостинице. Теоретически можно получить и денежную компенсацию — суммы разные в зависимости от рейса (внутренний или международный) и сроков задержки (максимум — 360 тыс. рублей).

Чтобы получить компенсацию, нужно доказать вину перевозчика, а это не всегда просто. Особенно когда речь идет о задержках или отмене рейса по погодным условиям. В этом случае невозможно понять, кто виноват — перевозчик, аэропорт или действительно непогода. Так было в феврале 2019 года, когда из Шереметьево во время снегопадов не вылетели десятки рейсов «Аэрофлота». Московская межрегиональная транспортная прокуратура пообещала провести проверку и выяснить причину сложившейся ситуации, но итоги проверки пока так и не обнародовали.

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