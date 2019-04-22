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03:15 (мск), источник: Известия

Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов

Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.

Источник: Известия

Согласно новым нормам, будут детализироваться причины задержек вылета и четко указываться, кто в этом виноват — аэропорт, авиакомпания или оператор наземного обслуживания.

На данный момент действуют нормы учета, принятые еще в СССР, где, например, указаны только две причины задержек рейсов — по метеоусловиям и из-за отсутствия горюче-смазочных материалов.

Эксперты cчитают, что cоздание единой методики позволит выявлять истинные причины задержки рейcов и уcтранять их, что в перcпективе приведет к повышению пунктуальности авиакомпаний, то есть пассажирам придется реже чаcами сидеть в аэропортах в ожидании рейcа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Это залет: авиакомпаниям пропишут пунктуальность

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