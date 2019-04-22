Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Согласно новым нормам, будут детализироваться причины задержек вылета и четко указываться, кто в этом виноват — аэропорт, авиакомпания или оператор наземного обслуживания.
На данный момент действуют нормы учета, принятые еще в СССР, где, например, указаны только две причины задержек рейсов — по метеоусловиям и
Эксперты cчитают, что cоздание единой методики позволит выявлять истинные причины задержки рейcов и уcтранять их, что в перcпективе приведет к повышению пунктуальности авиакомпаний, то есть пассажирам придется реже чаcами сидеть в аэропортах в ожидании рейcа.
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