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04:10 (мск), источник: ТАСС

В Роструде рассказали, на какую зарплату претендуют жители регионов России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ожидания самого высокого заработка в резюме из базы «Работа в России» наблюдаются у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы, наименьшие ожидания зафиксированы в Чувашии, Туве и Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

Источник: Reuters

«По данным за март этого года, средний ожидаемый уровень дохода в этих регионах (Чукотском автономном округе и Магаданской области) составил порядка 50 тыс. рублей. Средний размер заработной платы, за которую готовы трудиться соискатели в Москве, составил 45 тыс. рублей. Примерно на такой же уровень дохода в месяц рассчитывают соискатели Ненецкого автономного округа и Сахалинской области», — говорится в сообщении.

Соискатели с Чукотки рассчитывают в среднем на 50 тыс. рублей, из Магаданской области и Москвы — примерно на 46,9 тыс. и 45,36 тыс. рублей соответственно. При этом в Чувашии претендуют на 17,83 тыс. рублей, в Туве — на 20,37 тыс., а в Крыму — на 20,63. тыс. Схожая ситуация наблюдается в Псковской области и Хакасии, где ожидаемая зарплата составляет в среднем менее 21 тыс. рублей.

Как отметил замглавы Роструда Денис Васильев, в некоторых регионах из-за нехватки квалифицированных кадров работодатели готовы предложить зарплату гораздо выше ожидаемой.

«Работодатели Якутии готовы предложить заработную плату в среднем на 70% выше, чем ожидаемый уровень оплаты труда соискателей региона. Средний уровень заработной платы, предлагаемый местными работодателями, составляет порядка 70 тыс. рублей. Данный факт объясняется нехваткой высоквалифицированных работников на рынке труда региона, в частности машинистов, инженеров, технологов на предприятия добывающей промышленности», — сказал Васильев, чьи слова привели в пресс-службе Роструда.

База «Работа в России» содержит более 840 тыс. резюме и порядка 1,4 млн вакансий.

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