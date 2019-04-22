Какие продукты подешевеют после Пасхи
Перед праздником Пасхи повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю — на куриные яйца. Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Перед праздником Пасхи повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю — на куриные яйца. Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Каждый год традиционно происходят сезонные колебания стоимости куриного яйца, рассказывает «РГ» представитель Ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.
«С апреля до
В этом году «роста цен на яйца в рознице мы не наблюдаем, цена стабильна с начала месяца, но не исключено, что он начнется в ближайшие дни», — предупреждает Ирина Нагайцева.
В прошлом году рост розничных цен на яйца в среднем по стране составил три процента. Спустя неделю после Пасхи цена вернулась к предпраздничным показателям, добавляет она.
Огурцы и помидоры, хотя и постный продукт, но с середины апреля дешевеют. Это связано с ростом предложения продукции из легких теплиц, говорит эксперт. Эта тенденция продолжится и после Пасхи. «Так, на прошлой неделе отпускные цены на “гладкий” огурец уже начали снижаться ввиду переизбытка предложения. В ближайшее время аналогичную динамику мы ожидаем и на рынке томата», — говорит она.
«Сейчас в пост цены несколько завышенные, примерно на 30−40 рублей», — сказал он. Но уже в мае стоимость грибов снизится. «Обычно через пару дней после окончания Поста цена прилично падает, и это естественная годовая динамика цен», — говорит эксперт.
Тем не менее за год грибы выросли в цене. Связано это с ростом спроса на них. С годами этот продукт становятся все популярнее. К тому же стало больше вегетарианцев, добавляет он.
А вот мясо после Пасхи подорожает. С мая начинается «шашлычный сезон», вслед за ростом спроса растет цена на мясо, говорит Ирина Нагайцева.
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