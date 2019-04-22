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05:53 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.

Источник: ПАО "Аэрофлот"

«Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, стоимость билетов на авиарейсы следующая: Владивосток — Москва — 7 400 рублей, Владивосток — Новосибирск — 5 900 рублей», — говорится в сообщении.

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Льготные тарифы действуют на маршрутах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.

В начале апреля правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток. Ожидается, что это позволит перевезти на льготных условиях не менее 378,5 тысячи пассажиров.

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