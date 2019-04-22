В Австралии «пробудили» самого длинного в мире дракона (фото, видео)
Его длина составила 125 метров.
Его длина составила 125 метров.
На трехдневном пасхальном фестивале в австралийском городе Бендиго представили самого длинного в мире китайского дракона.
У красочного чудища 130 лап, а голова фигуры весит 27 кг. Он украшен 100 тысячами маленьких зеркал. В длину дракон достигает 125 метров. Чтобы пронести его по улицам города, потребовалось 65 человек.
Пасхальный фестиваль в Бендиго — один из старейших в Австралии. Он восходит к временам золотой лихорадки 1892 года, во время которой в викторианском городе поселилось много выходцев из Китая.
Китайская диаспора традиционно проводила весной ритуал «пробуждения» дракона, которое возвещает возрождение природы. Дракона «пробуждали» многочисленными петардами и фейерверками. До недавнего времени Бендиго был единственным городом в мире, где сохранился этот древний ритуал.
Анна Лысенко
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