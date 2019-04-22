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13:13 (мск), источник: Forbes

США готовятся запретить импорт нефти из Ирана. Цена Brent выросла до максимума за полгода

США в ноябре разрешили нескольким странам еще полгода импортировать иранскую нефть, несмотря на санкции. Продлевать это разрешение не планируется, узнали журналисты. На фоне новостей цена Brent достигла максимума за шесть месяцев, а рубль укрепился к доллару и евро.

ЦБ: $ 63.9602   -0.11 € 71.9232   -0.32 ММВБ: $ 63.8100   -0.24 € 71.7800   -0.27
Источник: AP 2019

Цена нефти Brent достигла максимума за последние полгода на фоне сообщений о том, что США готовятся полностью запрети импорт иранской нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне на межконтинентальной бирже ICE в понедельник достигали $74,31 за баррель, что стало максимумом с 1 ноября 2018 года. К 11:00 мск цены снизились до $73,82 (плюс 2,519%), следует из данных ICE.

На фоне дорожающей нефти укрепился российский рубль. В начале торгов на Московской бирже рубль дорожал до 63,74 рубля за $1 впервые с 22 марта 2019 года, к евро — до 71,65 рубля, максимума с 9 апреля 2018 года. По состоянию на 11:10 мск курс доллара составлял 63,81 рубля (минус 0,24%), а евро — 71,75 рубля (минус 0,3%), следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,71%, до уровня в 2582,01 пункта. Индекс РТС поднялся к 11:30 мск на 1,16% и составил 1275,41 пункта.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из ядерного соглашения с Ираном от 2015 года. В ноябре Вашингтон ввел санкции на экспорт иранской нефти. От действия санкций на полгода были освобождены восемь стран — основных покупателей иранской нефти. В воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США объявят об отмене выданных разрешений и полном запрете покупки иранской нефти со 2 мая. Заявление об этом сделает госсекретарь США Майк Помпео уже в понедельник, рассказали собеседники издания в Госдепартаменте США. Источник агентства Reuters подтвердил, что эта информация соответствует действительности. Представитель Госдепартамента США отказался от комментариев.

Агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа не будет возобновлять разрешение на покупку иранской нефти. За это выступают крупнейшие потребители иранской нефти — Китай и Индия, пишет Reuters.

С начала апреля иранский экспорт в среднем составил менее 1 млн баррелей в сутки, пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов и Refinitiv Eikon. В марте экспорт составил как минимум 1,1 млн баррелей в сутки, в то время как до объявления о повторном введении санкций в мае прошлого года показатель превышал 2,5 млн. «Серьезное падение объемов поставок (иранской) нефти окажет давление на предложение, учитывая политическую неопределенность, от которой в настоящее время страдают другие экспортеры нефти, такие как Венесуэла и Ливия», — сказал агентству старший энергетический аналитик Economist Intelligence Unit Питер Кирнан.

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