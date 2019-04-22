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14:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Совет федерации одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Совет федерации одобрил закон об «ипотечных каникулах» для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Инициатива затронет граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II групп или лишившихся кормильца.

Для них введут льготный период на полгода, в рамках которого эти граждане смогут приостановить выплаты либо уменьшить их размер. Правила будут распространятся как на новые, так и на действующие кредитные договоры.

Закон был разработан в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина. Госдума приняла его третьем чтении 18 апреля.

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