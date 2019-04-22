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17:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Стройки разделят по готовности

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов. Переход на такие счета станет обязательным для девелоперов с 1 июля. Послабления будут сделаны для застройщиков частично готовых жилых комплексов, где к моменту вступления законодательных изменений в силу удалось заключить договоры долевого участия (ДДУ) на 10% и более помещений и обеспечить уровень готовности проектов от 6% до 30%. По сути, речь идет о половине проектов, анонсированных в последние годы застройщиками.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее возможность завершения девелоперских проектов без перехода на эскроу-счета. Речь идет о проектах, готовность которых составляет не менее 30% и где 10% площадей продано по ДДУ. Об этом господин Медведев заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами. «Мы решили сделать исключения из правил по счетам и специальному режиму распоряжения этими деньгами, в ряде случаев позволив продолжать строительство объектов», — приводит «РИА Новости» слова премьер-министра.

Текст постановления был опубликован на сайте правительства. Согласно документу, в некоторых случаях для отказа от перехода на эскроу-счета готовность проекта может быть ниже. Так, показатель может составлять 15%, если речь идет о проектах, предусматривающих комплексное освоение, развитие застроенных территорий, строительство и передачу властям объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры, снос ветхого и аварийного жилья.

Готовности на уровне 6% будет достаточно проектам, которые реализуют застройщики, включенные в перечень системообразующих организаций, если их площадь составляет не менее 4 млн кв. м, а объекты строительства находятся на территории четырех регионов страны.

Сейчас к таковым застройщикам формально относятся пока две компании — группа ПИК Сергея Гордеева и группа ЛСР экс-сенатора Андрея Молчанова. Того же показателя будет достаточно застройщикам, взявшим на себя обязательства по завершению проблемного объекта. Регионы получили право уточнять значение этих критериев и случаи их применения.

Переход всех российских застройщиков на эскроу-счета должен состояться 1 июля. Модель предусматривает, что деньги дольщиков будут поступать на специальные банковские счета и доступ к ним девелоперы смогут получать лишь после завершения работ. Само строительство при этом будет вестись на средства банковского кредита. Согласно обнародованным ранее оценкам Минстроя, сейчас в России ведется строительство 175 млн кв. м жилья. Реализация половины этого объема с 1 июля продолжит вестись по новым правилам. В Москве показатель еще выше: по расчетам Москомстройинвеста, по ДДУ продолжат привлекать средства 60% существующих проектов, еще 30% готовы к переходу на эскроу, оставшиеся 10% находятся в пограничной ситуации и к середине лета могут повысить строительную готовность. В Минстрое ранее заявляли, что на полное замещение действующего механизма привлечения средств дольщиков отрасли понадобится два-три года.

Александра Мерцалова

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