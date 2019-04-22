Минтруд предложил расширить возможности маткапитала

До сих пор использовать эти деньги для строительства или реконструкции собственного дома можно было только в случае, если земельный участок под ним имел предназначение «для индивидуального жилищного строительства».
Минтруд предложил расширить виды земельных участков, на которых разрешено строительство или реконструкция с участием материнских денег. Тем более, что с таких строений сняты многие ограничения и в них, к примеру, теперь можно зарегистрироваться, использовав в качестве «постоянного места жительства».
В минтруде уточнили, что предлагаемые изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома, а не садового (легкого дачного) домика.
Идею разрешить расходовать средств маткапитала на строительство жилья на садовом участке много раз высказывали граждане и депутаты Госдумы России. 17 апреля Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами с отчетом Правительства, поддержал такую инициативу.