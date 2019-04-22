К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Рост доходов отразиться на потребительском спросе и росте оборота розничной торговли, говорится в докладе с длинным названием «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Сейчас, в 2019 году товарооборот падает со скоростью 1,6%, констатирует министерство. Однако это всего лишь связано с «адаптацией населения к повышению налога на добавленную стоимость и замедлением роста заработных плат и потребительского кредитования».
В 2022—2024 годах вслед за ускорением роста доходов платежеспособный спрос будет увеличиваться, убеждают авторы доклада, — итого до 2024 года розница подрастет на 15,2%.
Рост реальных доходов и снижение уровня бедности будут происходить, настаивают чиновники, благодаря индексации социальных выплат и МРОТ, развитию форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам, поддержке «отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми».
Президент Владимир Путин в своем ежегодном послании поставил цель снизить уровень бедности в России вдвое к 2024 году.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за январь — март 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.