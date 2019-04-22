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18:07 (мск), источник: Фонтанка

К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Минэкономразвития России считает, что уже в 2019 году реальные располагаемые доходы населения начнут расти, чтобы к 2024 вырасти на 12,3%. Доля людей с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения при этом к 2024 году сократится до 7%. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 22 апреля, докладе министерства.

Источник: Reuters

Рост доходов отразиться на потребительском спросе и росте оборота розничной торговли, говорится в докладе с длинным названием «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Сейчас, в 2019 году товарооборот падает со скоростью 1,6%, констатирует министерство. Однако это всего лишь связано с «адаптацией населения к повышению налога на добавленную стоимость и замедлением роста заработных плат и потребительского кредитования».

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Пересмотр методики Росстата превратил падение доходов в 2018 году в рост

В 2022—2024 годах вслед за ускорением роста доходов платежеспособный спрос будет увеличиваться, убеждают авторы доклада, — итого до 2024 года розница подрастет на 15,2%.

Рост реальных доходов и снижение уровня бедности будут происходить, настаивают чиновники, благодаря индексации социальных выплат и МРОТ, развитию форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам, поддержке «отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми».

Президент Владимир Путин в своем ежегодном послании поставил цель снизить уровень бедности в России вдвое к 2024 году.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за январь — март 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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