Теракты отпугнули туристов
Россияне аннулируют путевки на
Россияне аннулируют путевки на
Опасаясь угрозы дальнейших терактов, российские туристы начали аннулировать туры на
Российские туристы начали аннулировать туры на
Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина также заявила о большом количестве звонков: «Туристы реально боятся лететь, в том числе спрашивают о возможности аннулировать туры».
Перебронировать тур на другое направление также сложно, так как эта процедура предполагает аннулировать поездку на
Причиной беспокойства туристов стала серия терактов. В воскресенье в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошли восемь взрывов в отелях и церквях. В ходе атак погибли 290 человек, около 500 получили ранения. Жертвами терактов стали, в частности, трое детей совладельца
Bloomberg со ссылкой на представителей местной туристической отрасли сообщило, что интуристы массово покидают
Собеседники агентства не приводят точных цифр, указывая лишь, что речь идет о тысячах человек. Представители турбизнеса также указывают, что туристической отрасли острова нанесен очень серьезный урон: доходы от нее, по подсчетам Bloomberg, составляют 5% от ВВП страны.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, просьб о досрочном возвращении со стороны отдыхающих туроператорам пока не поступало. При этом представитель Tez Tour Светлана Баранова не сомневается, что в краткосрочной перспективе интерес к направлению снизится, как это всегда происходит в случае громких потрясений. По ее прогнозам, спрос восстановится через
По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году остров посетили только 14,1 тыс. туристов из России. По данным РСТ, сейчас пакетные туры формируются на базе регулярных рейсов, чартерных программ в страну нет.
Александра Мерцалова