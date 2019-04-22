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18:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Теракты отпугнули туристов

Россияне аннулируют путевки на Шри-Ланку.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Опасаясь угрозы дальнейших терактов, российские туристы начали аннулировать туры на Шри-Ланку. Но принять массовый характер этот тренд не сможет: на фоне отсутствия рекомендаций МИД не посещать остров, отказ от тура будет подразумевать под собой значительные штрафные санкции. В краткосрочной перспективе интерес к направлению значительно снизится, прогнозируют участники рынка.

Российские туристы начали аннулировать туры на Шри-Ланку, рассказал «Ъ» представитель системы бронирования OnlineTur Игорь Блинов. По его словам, сейчас агентам поступает множество звонков, но далеко не все они заканчиваются отказом от обслуживания или выбором другого направления.

По прогнозам Блинова, в общей сложности речь придется примерно о 10% аннулированных туров на Шри-Ланку.

Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина также заявила о большом количестве звонков: «Туристы реально боятся лететь, в том числе спрашивают о возможности аннулировать туры».

При этом возможности без потерь аннулировать купленные туры у туристов пока нет: Российский МИД не давал официальных рекомендаций воздержаться от поездок на Шри-Ланку, следовательно, туроператоры имеют право возвращать деньги со штрафными санкциями. По оценкам РСТ, если аннуляция производится незадолго до вылета, может быть удержано до 100% стоимости тура.

Перебронировать тур на другое направление также сложно, так как эта процедура предполагает аннулировать поездку на Шри-Ланку с применением штрафных санкций.

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Причиной беспокойства туристов стала серия терактов. В воскресенье в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошли восемь взрывов в отелях и церквях. В ходе атак погибли 290 человек, около 500 получили ранения. Жертвами терактов стали, в частности, трое детей совладельца онлайн-ритейлера Asos датского миллиардера Андерса Хольх Повльсена: семья отправилась на остров на пасхальные каникулы.

Bloomberg со ссылкой на представителей местной туристической отрасли сообщило, что интуристы массово покидают Шри-Ланку.

Собеседники агентства не приводят точных цифр, указывая лишь, что речь идет о тысячах человек. Представители турбизнеса также указывают, что туристической отрасли острова нанесен очень серьезный урон: доходы от нее, по подсчетам Bloomberg, составляют 5% от ВВП страны.

Неизвестно, есть ли среди спешно покидающих путешественников остров россияне. По оценкам посольства РФ на Шри-Ланке, сейчас на острове находится примерно 1 тыс. российских граждан.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, просьб о досрочном возвращении со стороны отдыхающих туроператорам пока не поступало. При этом представитель Tez Tour Светлана Баранова не сомневается, что в краткосрочной перспективе интерес к направлению снизится, как это всегда происходит в случае громких потрясений. По ее прогнозам, спрос восстановится через один-два месяца.

Сокращение турпотока на Шри-Ланку вряд ли станет существенным ударом для туристической отрасли. Направление традиционно не входит в перечень наиболее востребованных.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году остров посетили только 14,1 тыс. туристов из России. По данным РСТ, сейчас пакетные туры формируются на базе регулярных рейсов, чартерных программ в страну нет.

Александра Мерцалова

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