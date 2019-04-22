Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов
Граждане пытаются экономить на алкоголе и общественном питании, но получается плохо. Даже на меньшее число покупок у них уходит больше денег.
Граждане пытаются экономить на алкоголе и общественном питании, но получается плохо. Даже на меньшее число покупок у них уходит больше денег.
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte. Компания изучила специфику поведения россиян в потребительском секторе. Исследование (есть у Forbes) основано на результатах
Для сравнения, чаще в кафе и рестораны стали ходить только 15 и 19% соответственно.
Большая доля участников опроса стала реже покупать в магазинах самые разные группы товаров. Готовую еду в магазинах стали реже покупать 32% опрошенных (чаще — 15%), алкоголь (31% — сократили покупки и 15% — увеличили), одежду (37% против 15%), обувь (33% против 13%), электронику и бытовую технику (34% против 17%).
По словам авторов исследования, такие результаты можно объяснить двумя факторами.
В течение последних пяти лет, по данным Росстата, реальные доходы россиян падали или стагнировали, что, тем не менее, долго не отражалось на объеме потребления — россияне упорно сохраняли прежний уровень потребления сперва за счет сбережений, а затем за счёт кредитов, объясняет партнер Deloitte Оксана Жулина. Однако в прошлом году уровень закредитованности вырос настолько, что теперь граждане вынуждены сокращать свою потребительскую активность, говорит она.
Исследователи отмечают, хотя покупки некоторых товаров стали более редкими, тратить на эти покупки люди стали больше. «Это в первую очередь связано с ростом цен в принципе, с инфляцией», — поясняет Жулина.
Бизнес в прошлом году и в начале 2019 года отметил ослабление спроса, эти опасения стали одним из поводов для исследования Deloitte, говорят в консалтинговой компании. «Бизнес видит, что потребление падает, и для них это вызов. Мы общаемся с компаниями и видим, что 2018 год был очень сложным. А первый квартал 2019 года — тупиковый. По крайне мерей те компании, с которыми мы общаемся, говорят, что определенные категории потребления очень сильно просели», — рассказала Оксана Жулина.
В I квартале 2019 года выручка X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») выросла на 15,3% год к году, до 404 млрд рублей. Рост замедлился на 18 п.п. к предыдущему кварталу. Из магазинов компании только «Карусель» показала падение продаж на 1,4%. «Лента», «Магнит» и «Дикси» финансовые результаты за первый квартал пока не представили — они будут опубликованы в конце апреля.
Россияне бы хотели значительно сократить свои затраты на питание и обязательные платежи, выяснили исследователи Deloitte. Сейчас в бюджете респондентов затраты на питание (включая алкоголь) занимают 31%, а расходы на обязательные платежи (ЖКХ, кредиты) — 25%. Каждую из статей расходов опрошенные в среднем хотели бы снизить почти вдвое — на 7 и 8 процентных пунктов соответственно, при этом увеличив расходы на формирование сбережений и досуг.