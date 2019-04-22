«Шансы на дальнейшее укрепление»: эксперт о рубле и цене на нефть

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович в беседе с RNS высказал предположение, что в этой связи у российской валюты есть все шансы на укрепление по отношению к доллару.
Оптимистические ожидания
Ожидаемое усиление давления США на Иран приведет к увеличению потенциала для роста нефтяных котировок в ближайшие несколько недель до $75−76, считает Покатович.
В целом на мировом рынке нефти складывается дефицит предложения, в особенности ее тяжелых сортов, к которым относится иранское сырье и российская нефть марки Urals.
В случае ухода Тегерана с рынка дефицит возрастет, что позволит сохранить премию Urals к котировкам Brent. При этом нефть Urals будет оказывать российской валюте «фундаментальную поддержку».
«В более краткосрочной перспективе — нескольких недель — при отсутствии негатива в геополитической плоскости по России и продолжении роста нефти у рубля есть шансы на дальнейшее укрепление до уровней 62,7−63,3 к доллару», — утверждает эксперт.
Покатович подчеркнул, что повышенный спрос на российские активы и валюту удается поддерживать в том числе благодаря отсутствию новых санкций со стороны США и западных стран. Именно санкционные риски являются основным триггером, которые могут привести к снижению курса рубля. В «БКС Премьер» считают, что в ближайшие два месяца эти риски остаются для России повышенными. В частности, Вашингтон может ввести ограничительные меры против Москвы из-за позиции по Венесуэле и правительству Николаса Мадуро.
Что происходит в Венесуэле
Факторы воздействия
Министерство экономического развития (МЭР) России в подготовленных «Сценарных условиях… на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованных 22 апреля, спрогнозировало укрепление рубля в случае возобновления притока средств нерезидентов на рынок облигаций федерального займа, слабой динамики импорта на фоне жесткой бюджетной и денежно-кредитной политик, а также ослабления американского доллара по отношению к евро.
Ослабление российской валюты может произойти в случае смягчения денежно-кредитной и бюджетной политик во второй половине 2019 года, сохранения интервенций ЦБ на валютном рынке в объемах, которые превышают покупки валюты в рамках бюджетного правила, а также в результате ожидаемого снижения цен на нефть и товары российского экспорта.
По прогнозу МЭР, итоговый курс составит в среднем за 2019 год 65,1 руб. за $1.
В ведомстве отметили, что реализация макроэкономической политики России в рамках бюджетного правила обеспечивают низкую зависимость курса рубля от динамики цен на нефть. В этой связи большую роль в формировании динамики курса российской валюты к доллару будут играть потоки капитала.
При этом фундаментальные факторы, в частности, экономический рост, показатели государственных финансов и положительное сальдо текущего счета остаются благоприятными. В 2020—2022 годах МЭР прогнозирует сохранение курса в диапазоне 65−66 руб. за $1.
Прогноз Deutsche Bank
В конце марта аналитики Deutsche Bank представили отчет по России, в котором отметили снижение рисков ослабления рубля в 2019 году по сравнению с прошлым годом. Эксперты объяснили такой вывод снижением внешнего долга, отметив при этом, что российская валюта может стать более уязвимой во II и III кварталах из-за сезонности.
В прошлом году рубль находился под серьезным давлением, несмотря на благоприятные внешние условия, отметили аналитики Deutsche Bank. При этом за первые три месяца 2019 года российская валюта смогла укрепиться на 8%.