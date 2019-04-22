Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Список самых плохих паролей. (А ваш там есть?)
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Любовь к пасте карбонара довела австралийца до цинги
Анжелика Варум представила результат стильной фотосессии
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Кадыров обратился к Зеленскому
Изгнанный с Первого эксперт сделал заявление
15 хронически больных знаменитостей
Врач назвал самые грязные предметы в доме
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Роскошный автопарк российских чиновников (фото)
Создан вдали от Москвы из советского колхоза: секрет успеха фирмы
Новый вид мяса: важное открытие ученых и поваров
США предупредили Зеленского, чтобы не трогал Порошенко
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
18:55 (мск), источник: RNS

«Шансы на дальнейшее укрепление»: эксперт о рубле и цене на нефть

22 апреля стоимость нефти марки Brent выросла до $74 за баррель впервые с конца октября прошлого года на фоне новостей о введении Вашингтоном полного запрета на покупку иранской нефти с 3 мая 2019 года.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович в беседе с RNS высказал предположение, что в этой связи у российской валюты есть все шансы на укрепление по отношению к доллару.

Оптимистические ожидания

Ожидаемое усиление давления США на Иран приведет к увеличению потенциала для роста нефтяных котировок в ближайшие несколько недель до $75−76, считает Покатович.

В целом на мировом рынке нефти складывается дефицит предложения, в особенности ее тяжелых сортов, к которым относится иранское сырье и российская нефть марки Urals.
Читайте также
США готовятся запретить импорт нефти из Ирана. Цена Brent выросла до максимума за полгода

В случае ухода Тегерана с рынка дефицит возрастет, что позволит сохранить премию Urals к котировкам Brent. При этом нефть Urals будет оказывать российской валюте «фундаментальную поддержку».

«В более краткосрочной перспективе — нескольких недель — при отсутствии негатива в геополитической плоскости по России и продолжении роста нефти у рубля есть шансы на дальнейшее укрепление до уровней 62,7−63,3 к доллару», — утверждает эксперт.

Покатович подчеркнул, что повышенный спрос на российские активы и валюту удается поддерживать в том числе благодаря отсутствию новых санкций со стороны США и западных стран. Именно санкционные риски являются основным триггером, которые могут привести к снижению курса рубля. В «БКС Премьер» считают, что в ближайшие два месяца эти риски остаются для России повышенными. В частности, Вашингтон может ввести ограничительные меры против Москвы из-за позиции по Венесуэле и правительству Николаса Мадуро.

Что происходит в Венесуэле
19 апреляГосдеп США призвал брать пример с Мальты и мешать России в помощи Мадуро
19 апреляВенесуэла в срок выплатила транш по долгу перед Россией
19 апреляВенесуэлу заподозрили в обходе санкций США при помощи России

Факторы воздействия

Читайте также
Топливо опять дорожает на копейку

Министерство экономического развития (МЭР) России в подготовленных «Сценарных условиях… на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованных 22 апреля, спрогнозировало укрепление рубля в случае возобновления притока средств нерезидентов на рынок облигаций федерального займа, слабой динамики импорта на фоне жесткой бюджетной и денежно-кредитной политик, а также ослабления американского доллара по отношению к евро.

Ослабление российской валюты может произойти в случае смягчения денежно-кредитной и бюджетной политик во второй половине 2019 года, сохранения интервенций ЦБ на валютном рынке в объемах, которые превышают покупки валюты в рамках бюджетного правила, а также в результате ожидаемого снижения цен на нефть и товары российского экспорта.

По прогнозу МЭР, итоговый курс составит в среднем за 2019 год 65,1 руб. за $1.

В ведомстве отметили, что реализация макроэкономической политики России в рамках бюджетного правила обеспечивают низкую зависимость курса рубля от динамики цен на нефть. В этой связи большую роль в формировании динамики курса российской валюты к доллару будут играть потоки капитала.

При этом фундаментальные факторы, в частности, экономический рост, показатели государственных финансов и положительное сальдо текущего счета остаются благоприятными. В 2020—2022 годах МЭР прогнозирует сохранение курса в диапазоне 65−66 руб. за $1.

Прогноз Deutsche Bank

В конце марта аналитики Deutsche Bank представили отчет по России, в котором отметили снижение рисков ослабления рубля в 2019 году по сравнению с прошлым годом. Эксперты объяснили такой вывод снижением внешнего долга, отметив при этом, что российская валюта может стать более уязвимой во II и III кварталах из-за сезонности.

В прошлом году рубль находился под серьезным давлением, несмотря на благоприятные внешние условия, отметили аналитики Deutsche Bank. При этом за первые три месяца 2019 года российская валюта смогла укрепиться на 8%.

 Климкин отреагировал на победу Зеленского
Советник президента рекомендовал избавляться от долларов
Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
Окружение Порошенко начали вызывать на допросы
Ученые нашли следы крупного конфликта на Аляске
В терактах на Шри-Ланке погибли дети богатейшего человека Дании
Украинский суд остановил принудительное переименование УПЦ
В Лондоне арестовали олимпийского чемпиона
Спорт
За Англию, Испанию и Италию. Роналду переписал историю футбола Криштиану Роналду стал победителем Серии А и вписал свое имя в историю как первый футболист, кому удалось выиграть национальные первенства Италии, Англии и Испании
Hi-Tech
Новую «Нокию» обманули с помощью жвачки Проблема носит программный характер.
Авто
На Украине продают гоночный ЗАЗ (фото) Автомобиль Zaz Lanos, производства Запорожского автомобильного завода, пережил серию доработок специально для участия в кольцевых гонках
Кино
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой Ведущая оправдалась за выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием бывших возлюбленных Примадонны
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Сбербанк: люди готовы переплачивать за квартиры с гарантией
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Популярные темы на «Детях»
Свекровь собирается продать свою квартиру, а деньги "промотать" 341
Результаты конкурса рассказов. Групповое разоблачение 202
Вторая серия ИП 169
не знаю как назвать - просто выговориться... 141
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь