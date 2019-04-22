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20:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Изыраненная добыча

США запретили миру покупать нефть у Ирана.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Отказ США от продления временных разрешений на закупку иранской нефти ставит под удар сделку Саудовской Аравии и России по сокращению добычи, то есть формат ОПЕК+. Саудовская Аравия уже дала понять, что будет наращивать производство, чтобы компенсировать уход иранской нефти, и Россия едва ли останется в стороне. Иран, стесненный в возможностях по экспорту нефти, теперь будет особенно настаивать на сохранении сделки, но вряд ли добьется успеха. Реакцией самого Тегерана, по мнению экспертов, может стать выход из ядерной сделки.

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Власти США решили не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, выданные в ноябре прошлого года для восьми стран — Китая, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Разрешения действовали до 2 мая — теперь с этого дня США будут препятствовать попыткам любой страны импортировать иранскую нефть. В выпущенном 22 апреля заявлении Белого дома говорится, что Саудовская Аравия и ОАЭ помогут сбалансировать рынок нефти. Вскоре было опубликовано и заявление министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о планах провести в ближайшие недели консультации с другими производителями и ключевыми покупателями нефти «для обеспечения сбалансированного и стабильного состояния рынка».

Иранский МИД выпустил заявление, пообещав «принять ответные меры». Одновременно командующий морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири сообщил местному телеканалу, что Тегеран готов перекрыть Ормузский пролив, если сам не сможет его использовать для экспорта нефти. Через пролив идет примерно 20% мировых поставок нефти, и Иран уже не раз угрожал его перекрыть. В итоге цены на нефть отреагировали ростом на 2,5%, до $73,9 за баррель Brent.

Решение США оказалось неожиданным для нефтяного рынка, поскольку предполагалось, что Вашингтон продлит временные разрешения как минимум для Китая, Индии и, возможно, Турции.

Иранский экспорт нефти в марте, по данным Platts, составлял 1,7 млн баррелей в сутки (б/с), в том числе 628 тыс. б/с ушло в Китай и 357 тыс. б/с в Индию. В ноябре 2018 года, когда США ввели санкции против иранского нефтяного экспорта, он проседал до 1,06 млн б/с против примерно 2 млн б/с в ноябре 2017 года.

В целом собеседники «Ъ» на рынке ожидали, что экспорт Ирана сократится до 0,9−1 млн б/с к третьему кварталу — теперь сокращение, видимо, произойдет быстрее.
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Однако полностью поставки едва ли остановятся, поскольку Иран уже находился в подобной ситуации до января 2016 года. «Будут запущены уже отработанные схемы обхода: перегрузка с танкера на танкер в открытом море, фальшивые декларации о происхождении груза и т. д.», — говорит один из собеседников «Ъ». По его мнению, частные НПЗ в Индии и Китае продолжат закупать иранскую нефть, учитывая к тому же общую нехватку сернистой нефти на рынке на фоне кризиса в Венесуэле, но, вероятно, Тегерану придется предложить больший дисконт за риск.
Введение максимально жесткого варианта санкций против Ирана ставит под удар сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, в которой в нынешних условиях Тегеран особенно заинтересован. «Иран ожидал, что США оставят исключения хотя бы для ограниченного числа покупателей нефти. И сейчас Тегеран сначала попробует использовать дипломатические возможности, чтобы убедить членов ОПЕК выполнить обязательства, — полагает Хамидреза Азизи, старший преподаватель тегеранского Университета им. Шахида Бехешти.— Но проблема в том, что США уже получили зеленый свет от Саудовской Аравии и ОАЭ, что они компенсируют потерю иранской добычи».

Если Саудовская Аравия будет наращивать добычу, Россия не останется в стороне, убеждены собеседники «Ъ» в российских нефтекомпаниях.
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Текущие цены на нефть более чем комфортны для бюджета, а у компаний есть большие планы по увеличению добычи. В таком случае на следующей встрече министров стран ОПЕК+, намеченной на 25 мая, могут быть согласованы новые, меньшие по размеру уровни сокращения либо сделка вообще может быть не продлена на второе полугодие. «Страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн б/с — с тех пор Венесуэла потеряла 300 тыс. б/с, а теперь еще 700−800 тыс. б/с потеряет Иран, то есть в принципе миссия выполнена», — иронизирует один из собеседников «Ъ».

Хамидреза Азизи полагает, что теперь Иран, вероятнее всего, пойдет по пути выхода из совместного всеобъемлющего плана действий — сделки с шестеркой международных посредников о сворачивании ядерной программы. «До сих пор Тегеран придерживался договоренностей по этой атомной сделке, несмотря на отказ США от этого плана, надеясь все же на получение экономической выгоды, — поясняет эксперт.— Но все яснее становится, что этого не будет, а значит, нет причин придерживаться взятых на себя обязательств».

Юрий Барсуков, Марианна Беленькая

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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