Военную ипотеку приравняют к гражданской
Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве
Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве
При использовании этой схемы гарантом того, что деньги не сгорят
В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что новые правила ипотеки защитят «денежные средства участников долевого строительства» от недобросовестных застройщиков.
По словам экспертов, о важности поддержки военной ипотеки говорит тот факт, что участниками программы уже заключено более 200 тыс. сделок по приобретению жилья на общую сумму 697,5 млрд рублей.