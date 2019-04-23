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04:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ожидания превзошли зарплаты

Максимальные по России зарплатные ожидания — у соискателей работы из Чукотского автономного округа. Жители этого региона в своих резюме указывают желаемую зарплату в среднем в 50 тыс. руб. Такие данные сегодня обнародовал Роструд — в службе проанализировали 1,4 млн вакансий и 840 тыс. резюме, опубликованных на портале «Работа в России».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На втором месте «рейтинга ожиданий» — соискатели из Магадана, которые в среднем просят зарплату в размере 46,8 тыс. руб. в месяц. Далее следует работники из Москвы (45,3 тыс. руб.). Наименьшие же денежные запросы у жителей Чувашии (17,8 тыс. руб.), Тувы (20,3 тыс. руб.) и Крыма (20,6 тыс. руб.).

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Сравнение данных о зарплате из резюме с цифрами из вакансий демонстрирует, что работодатели ожидаемо предлагают соискателям меньше, чем те хотят. Так, в Чукотском АО предлагаемая зарплата на 1 тыс. руб. ниже ожиданий, в Магадане — на 3 тыс., в Москве — на 4 тыс.

Единственным исключением из этого правила является Якутия, в которой ситуация на рынке труда вынуждает работодателей предлагать зарплаты в среднем на 70% выше тех, на которые рассчитывают в своих резюме соискатели (в данным случае спрос и предложение, очевидно, группируются вокруг разных специальностей).

«Средний уровень зарплаты, предлагаемый местными работодателями, составляет порядка 70 тыс. руб.— это отражает нехватку высококвалифицированных работников в регионе, в частности машинистов, инженеров, технологов на предприятия добывающей промышленности», — отмечает заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

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По данным рекрутингового портала HeadHunter, необоснованно высокие зарплатные ожидания являются наиболее частой проблемой для российских HR-специалистов. Впрочем, по прогнозу экспертов, в 2019 году предлагаемые работодателями зарплаты должны вырасти — чаще всего речь идет об их увеличении для специалистов и ведущих специалистов (планируют 38% опрошенных компаний).

Для начинающих сотрудников повышение зарплат планируют 26% работодателей, для руководителей и топ-менеджеров — 19% и 18% соответственно. Такие действия компаний могут частично отражать ситуацию с ростом конкуренции за кадры из-за снижения уровня безработицы, которое является следствием выхода на рынок труда малочисленных поколений 1990-х годов.

Анастасия Мануйлова

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