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11:19 (мск), источник: ТАСС

Меняйло попросил «Россети» не отключать от электричества объекты ЖКХ Хакасии

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/ — По словам полпреда президента в СФО, в регионе сохраняются низкие температуры, поэтому есть риск размораживания систем отопления в жилых домах и соцучреждениях.

Источник: РИА "Новости"

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло обратился к компании «Россети» с предложением не ограничивать электроснабжение предприятий ЖКХ в Хакасии из-за многомиллионных долгов, поскольку в регионе сохраняются низкие температуры по ночам. Полпред возьмет ситуацию под личный контроль, сообщил ТАСС во вторник сам Меняйло.

МРСК Сибири (дочерняя структура «Россетей») во вторник заявила, что введет ограничение электроснабжения 18 предприятий ЖКХ в Хакасии из-за высокой задолженности за электричество.

По данным компании, совокупная задолженность предприятий ЖКХ республики за поставленную электроэнергию составляет 459,7 млн рублей.

В регионе сохраняются низкие температуры, есть риск размораживания систем отопления в жилых домах и соцучреждениях, поэтому обратился в «Россети» под мою ответственность не производить отключения электроэнергии коммунальным предприятиям-должникам.
Сергей Меняйло
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО)

При этом он уточнил, что компания своими действиями не нарушает законодательство РФ и действует корректно.

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По словам полпреда, он вынужден вмешиваться в ситуацию с долгами за электричество в Хакасии во второй раз за последние несколько месяцев и взял вопрос под личный контроль.

«Уверен, что общими усилиями со специалистами “Россетей” и органами власти республики мы найдем пути выхода из кризиса, выработаем комплексный план по оздоровлению сферы ЖКХ региона и начнем снижать долг за электроэнергию», — подчеркнул он.

В начале апреля этого года МРСК Сибири уже вводила ограничения электроснабжения десяти объектов ЖКХ из-за долгов. Ограничения привели к проблемам с теплоснабжением в Черногорске и Усть-Абакане. Позднее все ограничения были сняты.

Компания «МРСК Сибири» осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. километров. С 1 апреля 2018 года «Хакасэнерго» (входит в структуру компании «МРСК Сибири») выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.

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