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10:39 (мск), источник: Интерфакс

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из-за некачественной нефти из РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам во вторник в Минске заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Источник: AP 2019

«Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов — бензинов и дизтоплива — в Украину, Балтию и Польшу», — сказал Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью.
Сергей Гриб
заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК)

Экспорт темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке, добавил он.

Накануне белорусская сторона сообщала, что ждет возобновления поставок «чистой» нефти из России не ранее, чем через 8−10 дней, поскольку источник загрязнения обнаружен в полутора тысячах километров от белорусской границы — в Самарской области.

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