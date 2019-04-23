Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из-за некачественной нефти из РФ
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии
«Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов — бензинов и дизтоплива — в Украину, Балтию и Польшу», — сказал Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ
На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью.
Экспорт темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке, добавил он.
Накануне белорусская сторона сообщала, что ждет возобновления поставок «чистой» нефти из России не ранее, чем через 8−10 дней, поскольку источник загрязнения обнаружен в полутора тысячах километров от белорусской границы — в Самарской области.
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