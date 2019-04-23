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11:44 (мск), источник: Интерфакс

Индонезия купила у России бронетехнику на $175 млн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Россия поставит Индонезии партию боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщил «Интерфаксу» во вторник российский источник.

Источник: РИА "Новости"

По словам источника, контракт был подписан накануне в Джакарте.

«Речь, в частности, идет о дополнительной партии боевых машин пехоты. Российские БМП-3Ф отлично себя зарекомендовали на службе Корпуса морской пехоты Индонезии», — сказал источник.

Сайт Минобороны Индонезии сообщил, что Джакарта, согласно контракту с «Рособоронэкспортом», получит 22 боевые машины пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф. Сумма сделки превышает 175 млн долларов, сообщило Минобороны Индонезии.

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