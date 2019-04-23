Индонезия купила у России бронетехнику на $175 млн
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Россия поставит Индонезии партию боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщил «Интерфаксу» во вторник российский источник.
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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Россия поставит Индонезии партию боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщил «Интерфаксу» во вторник российский источник.
По словам источника, контракт был подписан накануне в Джакарте.
Сайт Минобороны Индонезии сообщил, что Джакарта, согласно контракту с «Рособоронэкспортом», получит 22 боевые машины пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф. Сумма сделки превышает 175 млн долларов, сообщило Минобороны Индонезии.