Курильщиков окутывает дым
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла.
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла.
Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет. В первом квартале 2019 года на них пришлось 1,9% от всего табачного рынка страны, тогда как годом ранее показатель не превышал 0,6%. К росту подделок и нелегального рынка привело постоянное увеличение ставок акциза и, соответственно, разницы в цене с легальными сигаретами, считают производители.
Агентство Kantar провело исследование нелегального табачного рынка в России в
Наибольшая доля контрафактной продукции приходится на сигареты PMI — 0,9%, из которых 0,8% — на бренд Marlboro (его за отчетный период подделывали на 0,7% больше, чем в 2018 году). На втором месте среди компаний, чьи сигареты подделывали наиболее часто, — BAT (0,6% от общего объема контрафакта), в частности, бренды Rodopi, BT. Далее идет JTI (0,3%), чей Winston подделывали на 0,1% больше, и «Донской табак».
По словам
В целом объем нелегального табачного рынка в России увеличился на 2,6% до 10,3%, против 7,7% годом ранее. При условии сохранения текущей доли до конца года объем нелегальных сигарет достигнет 23,6 млрд штук, а общие потери бюджета в виде недополученных акцизов и НДС могут превысить 70 млрд руб., прогнозируют участники отрасли. Сергей Слипченко отмечает, что совокупный нелегальный рынок теперь занимает четвертое место по объему в рейтинге ключевых игроков, оттеснив несколько легальных производителей.
На такие сигареты приходится 6,2% всего российского табачного рынка или более 14 млрд руб.
Среди регионов России по уровню нелегальных сигарет лидируют Северная Осетия, где нелегальной оказалось 59,8% всей продаваемой табачной продукции, Брянская область (36,4%) и
По словам директора по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илоны Миртовой, каждый десятый курильщик в России покупает нелегальные сигареты. Это свидетельствует о критическом уровне цен для людей с низким доходом, считает она.
Дальнейшее повышение акцизов в России приведет лишь к усугублению проблемы, прогнозирует руководитель «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский. По его мнению, необходима гармонизации акцизной политики России и ее партнеров по ЕАЭС, а также ужесточение правоприменительной практики. Сейчас расследование дел о торговле нелегальными сигаретами растягивается, а наказание несоизмеримо низкое по сравнению с криминальным доходом, считает господин Черкасский.
Мария Котова