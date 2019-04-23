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14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В России добыли огромный алмаз

Крупный алмаз ювелирного качества весом 118,91 карата добыли на руднике «Интернациональный» в Якутии. Об этом говорится в сообщении государственной компании «Алроса», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Источник: АЛРОСА

Кристалл был добыт 16 апреля. Он имеет желтый надцвет, ярко выраженные грани, на одной из который есть комбинированный скол, а также небольшие включения в центральной зоне. Это самая крупная находка за последние два года среди алмазов ювелирного качества на этом руднике.

Данный кристалл уникален тем, что, несмотря на включения в центре, у алмаза большая площадь чистой зоны — это и делает его ювелирным.
Евгений Агуреев
директор единой сбытовой организации «Алроса»

По его словам, именно с рудника «Интернациональный» компания получает больше всего алмазов ювелирного качества. Добытый камень могут назвать в честь нового месторождения компании «Заря», накануне запуска которого он был открыт.

В феврале компания показала крупнейший за всю историю добычи алмазов в России розовый бриллиант. Масса розового бриллианта составила 14,83 карата. Он был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии. «Алроса» собирается продать камень и рассчитывает получить большую прибыль.

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