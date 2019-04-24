Количество штрафов для бизнеса выросло в два раза
Реформа
Реформа
Согласно официальной статистике, с 2010 г. число плановых проверок бизнеса снизилось в 4 раза (с 1,35 млн до 302 000 в 2018 г.), внеплановых — в 2 раза (с 1,1 млн до 676 000), сообщил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонид Анучин. При этом за различные провинности в прошлом году оштрафовали 984 000 юридических лиц (каждое четвертое из числа действующих и каждое второе из числа отчитавшихся о ненулевом балансе) на 179 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем в 2015 г., когда к ответственности было привлечено около 400 000 организаций.
Дороже всего обходятся предпринимателям штрафы за неоплату вреда в системе «Платон» (ст. 12.21.3 КоАПа) — наложено 997 492 штрафа на 7,8 млрд руб., за превышение массы или габаритов транспортного средства (ст. 12.21.1 КоАПа) — 73 280 штрафов на 4,0 млрд руб., нарушение требований технических регламентов (ст. 14.43 КоАПа) — 45 739 штрафов на 1,37 млрд руб. и нарушение порядка и сроков представления сведений в Пенсионный фонд (ст. 15.33.2 КоАПа) — 364 657 штрафов на 147 млн руб.
Но сравнение данных Минэкономразвития, судебной статистики и Росстата позволяет говорить о том, что в практике Роспотребнадзора до 25% административных производств возбуждалось не по итогам проверок, у Росприроднадзора и Росалкогольрегулирования этот показатель — более 60%, у ФАС России — до 70%. Полностью искоренена такая практика только в МЧС.
Оно достигнуто в основном за счет «надзорных каникул». Но стоило Роспотребнадзору внедрить
Для снижения административного давления у контролеров в 2016 г. появилась возможность выносить в качестве первого наказания по итогам проверки предупреждения вместо штрафа. Однако системно применяет такой механизм только МЧС. А вот у МВД, например, этот показатель составляет от 0 до 9%.
По словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Алексея Пухова, его ведомство сейчас согласовывает лишь около 3% проверок, поскольку «каждая отрасль пытается выскочить
Как рассказала руководитель экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович, в аппарате омбудсмена рассчитали для регионов индекс административного давления на бизнес.
Он основан на таких показателях, как доля предпринимателей, подвергнутых проверкам, доля предупреждений от общего количества проверок, доля штрафов, наложенных без проведения проверок, и размер среднего штрафа на одного предпринимателя. По результатам исследования выяснилось, что самое высокое административное давление на бизнес — в Саратовской, Курской и Белгородской областях, а самое низкое — в Удмуртии, республиках Марий Эл и Хакасии.