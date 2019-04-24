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07:22 (мск), источник: Ведомости

Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке предприятий из-за нехватки бутылок

Производство крымских вин может быть остановлено на шесть-девять месяцев из-за нехватки стеклянных бутылок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику. В ассоциацию входят крупные винодельческие предприятия Крыма, такие как Севастопольский винный завод, «Золотая Балка» и «Бельбек».

Источник: AP 2019

Поставками стеклянных бутылок в Крым, после остановки ввоза украинской стеклотары, занимались предприятия — «Русджам» и АО «Кавминстекло». По оценке Липко, они фактически являются монополистами в регионе. Проблемы с поставками начались после смены собственника и руководства «Кавминстекла».

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«В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании», — говорится в письме. По данным ассоциации, новый топ-менеджер Александрс Павловс заявил о планах следования экономическим санкциям США и остановке сотрудничества с крымскими потребителями.

«Русджама», второй поставщик стеклянных бутылок в Крым, не сможет восполнить выпадающий объем стеклотары из-за значительной нагрузки.

В результате производители вина, в том числе «Массандра», «Новый Свет» и «Инкерман», могут понести «колоссальные убытки» из-за остановки производства в разгар туристического сезона в Крыму, отмечается в письме. Липко просит проинформировать о «критической ситуации» уполномоченные органы. Депутат Дмитрий Белик заявил, что направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг.

Один из крупных крымских производителей сообщил, что прекратить отгрузку тары «Кавминстекло» просит всех поставщиков-посредников с 1 мая. Изначально, по словам другого собеседника, речь шла о переходном периоде — до сентября 2019-го, но в итоговом уведомлении в качестве дедлайна указан май.

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