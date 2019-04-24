Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке предприятий из-за нехватки бутылок
Производство крымских вин может быть остановлено на
Производство крымских вин может быть остановлено на
Поставками стеклянных бутылок в Крым, после остановки ввоза украинской стеклотары, занимались предприятия — «Русджам» и АО «Кавминстекло». По оценке Липко, они фактически являются монополистами в регионе. Проблемы с поставками начались после смены собственника и руководства «Кавминстекла».
«В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании», — говорится в письме. По данным ассоциации, новый
«Русджама», второй поставщик стеклянных бутылок в Крым, не сможет восполнить выпадающий объем стеклотары
В результате производители вина, в том числе «Массандра», «Новый Свет» и «Инкерман», могут понести «колоссальные убытки»
Один из крупных крымских производителей сообщил, что прекратить отгрузку тары «Кавминстекло» просит всех