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13:30 (мск), источник: ИА REGNUM

В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид

Мошенники стремятся непосредственно взаимодействовать с гражданами, используют личный контакт.

Источник: AP 2019

Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно. В целом по России выявлена 61 недобросовестная организация, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью «Известиям», опубликованном 24 апреля.

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В большинстве случаев такие структуры оказались зарегистрированы в форме общества с ограниченной ответственностью (31 организация), десять компаний — интернет-проекты, три из них — иностранные. Девять структур выдавали себя за микрофинансовые институты.

Особенность этого года — имитация лизинговой деятельности и инвестирование в акции компаний, которые не выпускали ценные бумаги, отметил Лях. Он добавил также, что зафиксирована тенденция перемещения мошенников на Урал и далее в Сибирь.

Еще одна отличительная черта последних месяцев — возвращение к практике офисной работы с клиентом. Мошенники стремятся непосредственно взаимодействовать с гражданами, используют личный контакт.

Один из способов мошенничества — привлечение средств граждан на рынок криптовалют. Псевдофинансовый продукт мошенники стремятся продавать через социальные сети, вовлекая в сетевой маркетинг родственников, знакомых и друзей.

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