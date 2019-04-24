Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ готова отпустить украинских моряков: есть лишь одно условие
Штраф за превышение на 10 км/ч просят ввести поскорее
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Козловский показал фото со съемок с полуобнаженной девушкой
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Не умирайКак устроен теневой рынок похоронного бизнеса
В Кремле объяснили отказ Путина поздравить Зеленского
Над оговоркой Порошенко смеется весь мир
Высказывание Зеленского в адрес Путина в глаза журналистам
Коломойский признался в связи с Зеленским
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
Актриса СССР, чье имя гремело на все страну, умерла от голода
Известный артист сменил гражданство Украины на РФ
В «Ювентусе» нашли страдающего из-за Роналду футболиста
Футболисты-лихачи: игроки, которых лишали прав
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
12Украинцы выбрали Зеленского
12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые опасные сферы деятельности в России

Самая опасная сфера деятельности в России по итогам 2018 года — строительство. На нее приходится пятая часть (21 процент) всех погибших на работе. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Роструда.

Источник: Reuters
Новость
Охота за головами. Самые востребованные и «ненужные» профессии 2019 года

На втором месте по смертям — обрабатывающие производства (17 процентов), сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13 процентов).

За ними следуют области транспортировки и хранения (12 процентов) и добыча полезных ископаемых (8 процентов).

Всего за прошлый год зафиксировали 5,4 тысячи несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Это на 13 процентов меньше, чем годом ранее (было 6,1 тысячи).

Чаще всего причиной смерти становится падение с высоты (34 процента). От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента). 13 процентов происшествий связаны с падением, обрушением или обвалом материалов и предметов, а 12 — с транспортом.

Более чем к половине случаев (55 процентов) привели плохая организация труда, нарушение порядка и дисциплины и недостаточная подготовка.

Читайте также

Почему опасен трудоголизм
Во время загрузки произошла ошибка.
4 апреля© Ньюстюб
 Прихожанка украла икону из храма и скрылась на золотом Mercedes
Ким Чен Ын рассказал о своей мечте
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Захарова отреагировала на заявление Киева о «смене тона» России
Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
27 лет в коме: история женщины, отдавшей за сына половину жизни
Команда Порошенко рассказала о причине поражения на выборах
Российский футбольный клуб захотел форму с портретом Бузовой
Спорт
Два игрока вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019 Форвард «Вегаса» Никита Гусев и защитник «Торонто» Никита Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Hi-Tech
Лучшее селфи месяца. Гориллы научились позировать для фото И у них неплохо получается.
Авто
Новый Land Cruiser 300: свежие подробности Слухи о том, что японская марка ведет активную работу над новым поколением внедорожника, подкрепила очередная порция информации
Кино
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт» Актрисе Ольге Машной не понравился сделанный командой телепроекта ремонт в ее квартире
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Популярные темы на «Детях»
о смешанных браках и его последствиях 453
Фильм "Москва слезам не верит". Что осталось за кадром. 379
Устройство семьи 224
Сладости и вредности детям 203
Леди
Блогеры рекомендуют: 10 любимых товаров с iHerb Мы решили узнать у наших инфлюенсеров, что они заказывают на этом сайте и почему.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь