Кабмин и нефтяники согласовали параметры продления сделки по стабилизации цен на топливо
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/ — Корректировка демпфирующего механизма будет проводиться за счет введения акцизов на неподакцизные жидкие нефтепродукты.
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/ — Корректировка демпфирующего механизма будет проводиться за счет введения акцизов на неподакцизные жидкие нефтепродукты.
Правительство РФ и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Решено, что корректировка демпфирующего механизма (компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на рынке РФ вместо экспорта — прим. ТАСС) будет проводиться за счет введения акцизов на все неподакцизные жидкие нефтепродукты (кроме ряда исключений) и надбавки к НДПИ с привязкой к цене нефти, говорится в сообщении на сайте правительства.
«Введение акциза по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты («суррогаты средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут) с предоставлением вычета акциза для нефтепродуктов, потребляемых для нужд бункеровки судов дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии; введение в диапазоне цен на нефть от $55−57 до $80 за баррель фиксированной надбавки налога на добычу полезных ископаемых на нефть в размере 75 рублей за тонну. При ценах на нефть $80 за баррель и выше равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну», — говорится в сообщении.
При этом компании, работающие в России в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), будут освобождены от необходимости платить повышенный НДПИ. В свою очередь, нефтяники обязались снизить цену на дизельное топливо к уровню октября 2018 года с учетом роста НДС в начале текущего года и сезонной корректировки цены дизеля (цена зимнего и летнего дизеля традиционно отличается примерно на 2 рубля за литр).
До 22 апреля Минфину, Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручено внести соответствующий законопроект в правительство. Это предусмотрено протоколом от 8 апреля по итогам совещания, в котором приняли участие, в том числе, первый
Ранее правительство и нефтяные компании договорились продлить соглашение о заморозке цен на нефтепродукты до конца июня. При этом власти пообещали скорректировать формулу демпфера, чтобы уменьшить потери нефтяников
Глава департамента налоговой и
Сазанов отмечал, что рост налоговой нагрузки на неподакцизные нефтепродукты может компенсировать лишь часть выпадающих доходов бюджета (он оценивал их в диапазоне от 60 млрд до 200 млрд рублей в год)
Демпфер действует в рамках соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке. Механизм предусматривает, что правительство возмещает компаниям до 60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (согласно последней корректировке — 51 тыс. рублей за тонну бензина и 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива). Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, компании должны доплачивать в бюджет.
После того, как в январе этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству порядка 10 млрд рублей), компании настояли на снижении цен в формуле демпфера — с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива. Такая корректировка, по оценке Минфина, приведет к потерям бюджета.