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11:05 (мск), источник: ТАСС

Кабмин и нефтяники согласовали параметры продления сделки по стабилизации цен на топливо

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/ — Корректировка демпфирующего механизма будет проводиться за счет введения акцизов на неподакцизные жидкие нефтепродукты.

Источник: Reuters

Правительство РФ и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Решено, что корректировка демпфирующего механизма (компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на рынке РФ вместо экспорта — прим. ТАСС) будет проводиться за счет введения акцизов на все неподакцизные жидкие нефтепродукты (кроме ряда исключений) и надбавки к НДПИ с привязкой к цене нефти, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Введение акциза по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты («суррогаты средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут) с предоставлением вычета акциза для нефтепродуктов, потребляемых для нужд бункеровки судов дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии; введение в диапазоне цен на нефть от $55−57 до $80 за баррель фиксированной надбавки налога на добычу полезных ископаемых на нефть в размере 75 рублей за тонну. При ценах на нефть $80 за баррель и выше равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну», — говорится в сообщении.

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Таким образом корректировка компенсации нефтяникам будет осуществляться за счет усиления налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, хотя ранее Минэнерго предлагало осуществить это через средства ФНБ.

При этом компании, работающие в России в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), будут освобождены от необходимости платить повышенный НДПИ. В свою очередь, нефтяники обязались снизить цену на дизельное топливо к уровню октября 2018 года с учетом роста НДС в начале текущего года и сезонной корректировки цены дизеля (цена зимнего и летнего дизеля традиционно отличается примерно на 2 рубля за литр).

До 22 апреля Минфину, Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручено внести соответствующий законопроект в правительство. Это предусмотрено протоколом от 8 апреля по итогам совещания, в котором приняли участие, в том числе, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак, а также представители Минэнерго, ФАС и нефтяных компаний.

О механизме демпфера

Ранее правительство и нефтяные компании договорились продлить соглашение о заморозке цен на нефтепродукты до конца июня. При этом власти пообещали скорректировать формулу демпфера, чтобы уменьшить потери нефтяников из-за продажи топлива по регулируемым ценам.

Глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов сообщал, что Минфин выступает категорически против компенсации выпадающих доходов бюджета за счет средств ФНБ, как предлагало Министерство энергетики. При этом Минэнерго отвергало предложения о компенсации за счет повышения НДПИ.

Стороны признавали только компромиссный вариант компенсации за счет введения акцизов на все неподакцизные жидкие нефтепродукты.
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Сазанов отмечал, что рост налоговой нагрузки на неподакцизные нефтепродукты может компенсировать лишь часть выпадающих доходов бюджета (он оценивал их в диапазоне от 60 млрд до 200 млрд рублей в год) из-за корректировки демпфера.

Демпфер действует в рамках соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке. Механизм предусматривает, что правительство возмещает компаниям до 60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (согласно последней корректировке — 51 тыс. рублей за тонну бензина и 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива). Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, компании должны доплачивать в бюджет.

После того, как в январе этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству порядка 10 млрд рублей), компании настояли на снижении цен в формуле демпфера — с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива. Такая корректировка, по оценке Минфина, приведет к потерям бюджета.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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