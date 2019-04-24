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16:02 (мск), источник: Интерфакс

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — ПАО «Ростелеком» с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.

Источник: РИА "Новости"

«Мы приняли решение с 1 июня текущего года сделать бесплатными вообще все звонки на территории Российской Федерации на любые фиксированные телефоны», — сказал Осеевский.

Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, «Ростелеком» является единственным оператором обслуживания. Всего по стране действует 148 тыс. таксофонов.

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«Ростелеком» с начала 2018 г. приступил к постепенному отключению платы за телефонные звонки с таксофонов. Изначально мера предусматривала обнуление тарифов за местные соединения, позднее — за звонки внутри субъекта Федерации.

«Считаем, что это правильно. Мы видим интерес людей, видим потребность. Не на всех этих территориях есть сотовая связь. Поэтому таксофоны живы, живут и еще долго будут жить», — считает глава госоператора.

«Ростелеком» является исполнителем контракта Россвязи по проекту устранения цифрового неравенства, средства на его реализацию выделяются из Фонда универсальных услуг связи (формируется за счет ежегодных отчислений операторов связи в размере 1,2% выручки от услуг связи). На эти деньги «Ростелеком» должен поддерживать действующую сеть универсальных таксофонов, а также обеспечить широкополосным доступом в интернет населенные пункты с 250−500 жителей.

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