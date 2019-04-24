17:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Оператор «Северного потока-2» считает, что проект дискриминируют.
Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», начинает подготовку к возможному судебному процессу с Еврокомиссией
Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 12 апреля написал письмо председателю Еврокомиссии
Господин Варниг считает, что «Северный поток-2» должен относиться именно к таким «старым» проектам, поскольку решение о его реализации было принято при прежнем законодательстве и на момент принятия новой версии газовой директивы в строительство уже было вложено €5,8 млрд.
В противном случае, как считают в Nord Stream 2 AG, ЕС нарушит свои обязательства в рамках Энергетической хартии, согласно которым участник хартии не может дискриминировать одни инфраструктурные проекты относительно других. Маттиас Варниг просит
Совет ЕС 15 апреля окончательно одобрил изменение газовой директивы. Теперь, применительно к проекту «Северный поток-2», нормы законодательства ЕС будут распространяться на участок газопровода, расположенный в территориальных водах Германии. Это означает, что в рамках этого участка «Газпрому» нужно будет обеспечить доступ третьих лиц, разделение видов деятельности и прозрачное установление тарифов.
В Nord Stream 2 полагают, что отказ ЕС от предоставления «Северному потоку-2» исключений из газовой директивы как «старому» проекту будет «являться дискриминационной мерой, нарушающей международное право и законодательство ЕС, включая обязательства ЕС согласно статьям 10 и 13 договора к Энергетической хартии». Согласно требованиям договора, ЕС должен обеспечить «честное и беспристрастное отношение» к проекту «Северный поток-2», не ухудшая применяемый к нему правовой режим путем реализации «необоснованных или дискриминационных мер». В этих положениях ясно сформулировано, что инвестиции не могут быть «экспроприированы или к ним не могут быть применены… меры, эффект которых будет эквивалентным… экспроприации».
Ключевой вопрос заключается в том, какие проекты можно считать «завершенными». Так, к моменту вступления в силу поправок в газовую директиву — это произойдет в июле — «Северный поток-2» не будет достроен и тем более введен в эксплуатацию.
В Nord Stream 2 полагают, что «в измененной газовой директиве отсутствует однозначное определение того, что является “завершенным” газопроводом».
Там отмечают, что если говорить об участке газопровода в территориальных водах Германии, к которому применяется директива, то его строительство завершено. В проектной компании подчеркивают, что предоставление исключений «старым» проектам, предусмотренное статьей 49a измененной газовой директивы, имеет целью «учет правомерных ожиданий существующих операторов». «Независимо от того, является ли газопровод “завершенным”, “наполовину завершенным” или “практически завершенным”, инвестор сталкивается с одинаковыми проблемами возврата инвестиций. При любом из этих сценариев до внесения фундаментальных изменений в законодательство инвесторы уже взяли на себя обязательства, потратили значительные финансовые ресурсы и приняли инвестиционные риски», — считают в Nord Stream 2.
Там подчеркивают, что помимо уже вложенных в газопровод €5,8 млрд проект получил все разрешения на строительство, поскольку Дания — единственная страна, не согласовавшая маршрут газопровода, — должна лишь дать согласие на прокладку в своей исключительной экономической зоне. «Согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), разрешение на трубоукладку в исключительной экономической зоне не требуется, следовательно, строительство не может быть запрещено», — считают в проектной компании.
Россия не участвует в договоре к Энергетической хартии. Но Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, которая к хартии присоединилась. «Поэтому Nord Stream 2 AG является инвестором, согласно статье 1 (7)(a)(ii) договора к Энергетической хартии, который осуществил значительные инвестиции в ЕС в соответствии со статьей 1 (6) договора. Поэтому проект “Северный поток-2” однозначно является инвестицией, осуществленной инвестором для целей договора к Энергетической хартии», — считают в Nord Stream 2.
Теперь проектная компания ожидает разъяснений от Еврокомиссии и затем оценит, «какие следующие шаги следует предпринять, чтобы защитить наши правомерные ожидания и интересы как инвестора». В Nord Stream 2 AG напоминают, что в соответствии с договором к Энергетической хартии предусмотрен обязательный трехмесячный период консультаций.
Юрий Барсуков