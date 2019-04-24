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20:28 (мск), источник: Ведомости

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

Приостановка эксплуатации самолетов 737 Max и сокращение их производства обойдутся Boeing как минимум в $1 млрд, говорится в презентации компании. В указанную сумму входят также затраты на дополнительное обучение пилотов и обновление программного обеспечения лайнеров.

Источник: AFP 2019

При этом эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 Max в гораздо большую сумму, отмечает WSJ.

По их мнению, компания с учетом выплат семьям погибших при крушении двух самолетов этого типа может потерять до $3 млрд.
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Ранее 24 апреля Boeing отчитался о снижении чистой прибыли на 13% в I квартале текущего года, выручка снизилась на 2%. Поставки самолетов упали на 19%: за январь — март Boeing продал 149 лайнеров против 184 за аналогичный период прошлого года. В основном сокращение произошло за счет самолетов серии 737 Max.

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый — в Индонезии в октябре прошлого года, второй — в Эфиопии в начале марта. В общей сложности в этих двух авиакатастрофах погибло 346 человек.

Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов.

После второй авиакатастрофы многие страны, в том числе и Россия, приостановили полеты 737 Max. С апреля Boeing сократил производство самолетов этой модели почти на 20%. Ранее WSJ сообщала, что в марте компания впервые за семь лет не получила ни одного коммерческого заказа на Boeing 737 Max.

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