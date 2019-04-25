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00:07 (мск), источник: ТАСС

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

МИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

«Мы получили письмо от PERN, что НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы] в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок “Адамово”. В 22:00 по варшавскому времени (21:00 мск) они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте “Адамово” на неопределенный срок», — отметил представитель «Гомельтранснефти».

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению.

«В связи с этим сообщением [польской стороны] “Гомельтранснефть Дружба” направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN (оператор польского участка “Дружбы”) принимать ее», — отмечается в сообщении.

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