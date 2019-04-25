«Белнефтехим» объяснил проблемы с поставками нефти из России

««Белнефтехим» уже в течение недели бьет тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны, терпеливо ведет переговоры с «Транснефтью» и настаивает на скорейшем решении вопроса обеспечения белорусских НПЗ и трубопроводной системы нефтью, соответствующей стандарту. Однако российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2−3 дней, — заявила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.
Ее цитирует госагентство «БелТА».
Пресс-секретарь отметила, что в отличие от Белоруссии Польша не стала ждать, «и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти».
Это влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу и, к сожалению, усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта и Мозырского НПЗ, — подчеркнула она.
Ранее ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило, что уведомило РФ об остановке транзита в Европу, поскольку Польша не принимает «грязную» российскую нефть.
Компания получила от оператора польского участка «Дружбы» PERN уведомление, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок «Адамово». В 22.00 по варшавскому времени они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте «Адамово» на неопределенный срок.
В соответствии с этим сообщением «Гомельтранснефть Дружба» направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN принимать ее.
По информации главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, «на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты».
«Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки», — добавил он.
Концерн «Белнефтехим» поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышает «в десятки раз предельные значения по стандарту».
В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.