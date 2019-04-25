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01:27 (мск), источник: Интерфакс

«Белнефтехим» объяснил проблемы с поставками нефти из России

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — В концерне «Белнефтехим» заявляют, что Россия затягивает принятие оперативных мер по устранению проблем с поставкой «грязной» нефти.

««Белнефтехим» уже в течение недели бьет тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны, терпеливо ведет переговоры с «Транснефтью» и настаивает на скорейшем решении вопроса обеспечения белорусских НПЗ и трубопроводной системы нефтью, соответствующей стандарту. Однако российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2−3 дней, — заявила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

Ее цитирует госагентство «БелТА».

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Пресс-секретарь отметила, что в отличие от Белоруссии Польша не стала ждать, «и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти».

Это влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу и, к сожалению, усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта и Мозырского НПЗ, — подчеркнула она.

Ранее ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило, что уведомило РФ об остановке транзита в Европу, поскольку Польша не принимает «грязную» российскую нефть.

Компания получила от оператора польского участка «Дружбы» PERN уведомление, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок «Адамово». В 22.00 по варшавскому времени они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте «Адамово» на неопределенный срок.

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В соответствии с этим сообщением «Гомельтранснефть Дружба» направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN принимать ее.

По информации главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, «на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты».

«Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки», — добавил он.

Концерн «Белнефтехим» поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышает «в десятки раз предельные значения по стандарту».

В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

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