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01:52 (мск), источник: Ведомости

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

Источник: Reuters

Соответствующее предложение ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком», направила 20 марта. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердил руководитель ассоциации Сергей Юшин.

В аппарат Гордеева письмо поступило, вопрос прорабатывает Минсельхоз, говорит представитель вице-премьера. Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддерживают, говорят представитель Минсельхоза и замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов рекомендовал обратиться за комментариями к представителю Гордеева.

Растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа, пишет Юшин.

В 2018 г. 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о регистрации почти 5000 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Почти половина из них пришлась на Польшу, свыше 1200 — на Румынию, более 600 — на Латвию. В этом году уже зарегистрировано почти 2000 очагов. Вирус стремительно распространяется в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе свинины.

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Один из каналов распространения вируса — антропогенный, вместе с путешественниками, рассказал «Ведомостям» Юшин. С ним соглашаются Власов и президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Для человека вирус АЧС не опасен, при попадании в организм он погибает. Но если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы — он попадает на свалки, разносится по воздуху, дикими животными.

Но основными источниками возбудителя АЧС являются дикие кабаны и домашние свиньи, сообщает Россельхознадзор.

Отследить, когда вирус попадет на промышленное предприятие, и предупредить заражение на 100% невозможно, говорит Давлеев. Единственный способ борьбы — полное уничтожение поголовья при обнаружении вируса. Это приводит к огромным потерям для бизнеса.

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Однако для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке, говорит представитель ФТС.

Поддерживает предложения и бизнес. Такой запрет необходим, говорит главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов. Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС. На Тайване за ввоз продукции, содержащей свинину из Вьетнама, предусмотрен штраф в $6500 за первичное нарушение и в $33 000 — за повторное, также ограничен ввоз продукции из свинины из Гонконга, Макао, Лаоса, Камбоджи и Таиланда, сообщает Юшин.

А в США нельзя провезти даже бутерброд с колбасой, на границе его отберут и выбросят, добавляет Власов.

В России АЧС впервые была зарегистрирована в 2007 г. Но последние два года удалось добиться заметного сокращения вспышек заболевания — с 290 в 2016 г. до 105 в 2018 г. Но эти успехи будут временными, если жестко не контролировать ввоз потенциально опасной продукции, считает Дальнов.

Поддерживает запрет основатель и основной владелец компании «Дымов» Вадим Дымов — это повысит защищенность животных от вирусов.

Но повысить продажи колбасы и других изделий из мяса запрет не поможет — ввоз еды туристами невелик и не может конкурировать с промышленным производством, считает бизнесмен.

Представители «Мираторга» и «Русагро» отказались от комментариев.

Молочная продукция тоже может быть опасна. Не каждый сыр готовится из пастеризованного молока. Следовательно, возбудители болезней, например ящура, могут также попасть через молочную продукцию в Россию, продолжает Юшин. Для молочной продукции эта проблема преувеличена — 99% продуктов проходит термическую обработку, в результате которой вирусы гибнут, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Некоторые виды твердых сыров (грана падано, пармезан) могут производиться из непастеризованного молока, но срок их созревания начинается от девяти месяцев и такая продукция ветеринарных рисков не несет, считает он.

По мнению Белова, контроль на границе важен, но это далеко не первоочередная задача.

В России много внутренних проблем: разобщенность ветеринарных служб, слабая материальная часть и финансовое обеспечение значительной части ветеринарных служб. Это не может не сказываться на эффективности борьбы с опасными болезнями животных. Именно на повышении эффективности работы и решении обозначенных проблем необходимо сосредоточить основные усилия, полагает эксперт.

С ним согласен и Давлеев. Необходимо создать эффективную централизованную систему ветеринарного надзора и контроля, при которой региональные ветслужбы подчиняются Россельхознадзору, улучшить оснащенность лабораторий ветслужб, обеспечить необходимым оборудованием для ветконтроля пункты пропуска на границе и т. д.

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