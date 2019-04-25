«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое транзитное соглашение

Накануне вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что хочет в ближайшие недели провести очередные трехсторонние переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину. По словам Витренко, эта встреча может состояться в конце мая.
Он подчеркнул, что «Нафтогаз» выступает с консолидированной с ЕС позицией.
«Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона», — сказал Витренко.
Со своей стороны Украина обеспечит мощность на уровне 90 миллиардов кубометров в год, продолжил топ-менеджер.
«То есть 90 минус 60 — это 30 миллиардов кубометров свободной мощности, которая будет доступна для бронирования другими компаниями», — пояснил он. При этом, по его словам, возможна некоторая гибкость: в один год «Газпром» может забронировать больше, в другой — меньше, но в среднем это должно быть 60 миллиардов кубов.
Предыдущий раунд трехсторонних консультаций прошел в Брюсселе в январе. Никаких конкретных договоренностей стороны не достигли.
Тогда Еврокомиссия сделала предложение по будущему контракту: его следует подписать на более чем десять лет, а объемы должны быть быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.
Нынешний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Российские власти не раз заявляли, что готовы сохранить украинский транзит, если он будет экономически выгоден.