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20:49 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое транзитное соглашение

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. «Нафтогаз Украины» намерен предложить «Газпрому» забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на десять лет. Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Источник: РИА Новости

Накануне вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что хочет в ближайшие недели провести очередные трехсторонние переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину. По словам Витренко, эта встреча может состояться в конце мая.

Он подчеркнул, что «Нафтогаз» выступает с консолидированной с ЕС позицией.

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«Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона», — сказал Витренко.

Со своей стороны Украина обеспечит мощность на уровне 90 миллиардов кубометров в год, продолжил топ-менеджер.

«То есть 90 минус 60 — это 30 миллиардов кубометров свободной мощности, которая будет доступна для бронирования другими компаниями», — пояснил он. При этом, по его словам, возможна некоторая гибкость: в один год «Газпром» может забронировать больше, в другой — меньше, но в среднем это должно быть 60 миллиардов кубов.

Переговоры по газу

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций прошел в Брюсселе в январе. Никаких конкретных договоренностей стороны не достигли.

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Тогда Еврокомиссия сделала предложение по будущему контракту: его следует подписать на более чем десять лет, а объемы должны быть быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.

Нынешний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.

Российские власти не раз заявляли, что готовы сохранить украинский транзит, если он будет экономически выгоден.

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