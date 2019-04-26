Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одна страна отказалась от нефти из России
Десятки автомобилей на парковке оказались под водой
Дочь Началовой выступила на школьном концерте с песней мамы
Кожевникова, Асмус, Навка: лучшие наряды церемонии закрытия ММКФ
Россиянам больше не нужны дачи
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Женщина узнала о беременности во время родов
В нескольких школах США ввели дресс-код для родителей
Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко
В России скончалась вдова экс-президента
18-летняя дочь Ефремова "сменила пол" - фото
Что не так с последним концертом Пугачёвой - СМИ
Трамп появилась на публике в очаровательном платье в горошек
Кэти Перри и Орландо Блум сходили на романтическое свидание
США опубликовали «шпионское» фото российского боевого вертолета
Странное место: советская станция под Харьковом
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Чего точно не стоит делать в отеле
Фоторепортажи
31Юбилей Примадонны
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
09:30 (мск), источник: Известия

Российским компаниям под санкциями разрешат не возвращать валюту

Количество компаний-участников внешнеторговой деятельности, которые попали под санкции и в связи с этим получили право не возвращать в Россию валютную выручку, может вырасти.

ЦБ: $ 64.6794   +0.70 € 72.1111   +0.40 ММВБ: $ 64.6575   +0.34 € 71.9725   +0.21
Источник: Известия

Это произойдет, если ко второму чтению депутаты изменят законопроект о внесении изменений в статью 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с рекомендациями правительства.

Документ предполагает наделить Центробанк наряду с Минфином правом согласовывать утверждаемый ФНС перечень компаний, подвергнутых зарубежным санкциям и освобожденных в связи с этим от обязанности возвращать валютную выручку в Россию.

Как рассказали «Известиям» в аппарате правительства, в кабмине поддержали законопроект, внесенный рядом депутатов и сенатором Николаем Журавлевым. Однако там предложили рассмотреть возможность альтернативного предоставления льготы, позволяющую подсанкционным компаниям не репатриировать в Россию валютную выручку.

Кабмин считает возможным расширить круг компаний, которые могут претендовать на освобождение от обязанности репатриации денежных средств в Россию. Так, в него советуют включить резидентов, в капитале которых на 50% и более участвует лицо, против которого введены санкции или другие ограничительные меры, а также — если компания аффилирована с таким лицом.

С другой стороны, правительство полагает, что освободить от необходимости возвращать валютную выручку можно любую компанию, если на нее, ее акционеров или аффилированных лиц наложены санкции. Фактически правительство предлагает отказаться от перечня, который утверждается ФНС по согласованию с Минфином.

Сейчас послаблением пользуются 12 компаний, которые, по экспертным оценкам, не вернули домой $30−50 млрд. Такое послабление от государства участники внешнеторговой деятельности получили после введения ограничительных мер. Включение в перечень осуществляется по заявлению лица, в отношении которого введены санкции.

Медведев: страны ЕАЭС должны шире использовать свои валюты во взаимных расчетах
Во время загрузки произошла ошибка.
1 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы План дедолларизации
 Долг за рубежом красен: 3 млн россиян не выпустят за границу
Стайный круг: как дети толпой убивали инвалида
СМИ: США готовят новую ядерную сделку с Россией и Китаем
Раскрыта тайна старой визитки Путина
Украина остановила транзит российской нефти
Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны
Небензя назвал цели указа о гражданстве для жителей ДНР и ЛНР
Российские феминистки возмутились барбершопами
ЦБ обнаружил хищение 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ
Спорт
«Спартак»: новое унижение. Теперь — в Туле В матче 25-го тура премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Спартак» за тайм и сократил отставание от него до одного очка
Hi-Tech
В США назвали «убийцу» российского танка В основном их подбивает система TOW-2A 1984 года.
Авто
У «буханки» появилась версия за 800 000 рублей (фото) Ульяновский автозавод представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи»
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Популярные темы на «Детях»
крик души про садик и сопли 348
Светская жизнь - 5 279
Лечение близорукости и астигматизма у детей. 130
Мать лишает дочь наследства (садового участка) 128
Леди
«Хорошо жить еще лучше». Как сложилась судьба дочери Горбачева? Михаил Горбачев не сумел сохранить Советский Союз. Зато он обеспечил безбедное существование своим потомкам.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь