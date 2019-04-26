09:30 (мск), источник: Известия
Российским компаниям под санкциями разрешат не возвращать валюту
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Это произойдет, если ко второму чтению депутаты изменят законопроект о внесении изменений в статью 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с рекомендациями правительства.
Документ предполагает наделить Центробанк наряду с Минфином правом согласовывать утверждаемый ФНС перечень компаний, подвергнутых зарубежным санкциям и освобожденных в связи с этим от обязанности возвращать валютную выручку в Россию.
Как рассказали «Известиям» в аппарате правительства, в кабмине поддержали законопроект, внесенный рядом депутатов и сенатором Николаем Журавлевым. Однако там предложили рассмотреть возможность альтернативного предоставления льготы, позволяющую подсанкционным компаниям не репатриировать в Россию валютную выручку.
Кабмин считает возможным расширить круг компаний, которые могут претендовать на освобождение от обязанности репатриации денежных средств в Россию. Так, в него советуют включить резидентов, в капитале которых на 50% и более участвует лицо, против которого введены санкции или другие ограничительные меры, а также — если компания аффилирована с таким лицом.
Сейчас послаблением пользуются 12 компаний, которые, по экспертным оценкам, не вернули домой $30−50 млрд. Такое послабление от государства участники внешнеторговой деятельности получили после введения ограничительных мер. Включение в перечень осуществляется по заявлению лица, в отношении которого введены санкции.