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15:32 (мск), источник: Известия

Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку

Решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровке 7,5% эксперты в беседе с «Известиями» назвали ожидаемым.

Источник: Известия

Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля. Как отмечается на сайте регулятора, краткосрочные проинфляционные риски снизились.

С одной стороны, решение ЦБ по ключевой ставке выглядит ожидаемым, а с другой ЦБ четко обозначил период возврата к политике смягчения — II-III кварталы 2019 года, отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Таким образом, снижение ставки до 7,5% возможно уже на летних заседаниях 14 июня или 26 июля.

Локальная реакция фондовых активов и курса рубля на эту новость может быть незначительной, но на более длинном горизонте есть позитивные моменты, подчеркнул эксперт.
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«В частности, долговые бумаги на фоне потенциального снижения рублевых ставок могут начать закладывать это в цену, что приведет к их росту — снижению доходности к погашению по облигациям. Как правило, в первую очередь реагируют самые ликвидные гособлигации, а затем их “догоняет” корпоративный сектор», — сказал Карпунин.

В свою очередь, заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин сообщил, что никаких колоссальных изменений в сфере кредитования до следующего заседания ЦБ по ключевой ставке 14 июня ожидать не стоит.

На последнем заседании 22 марта ЦБ сохранил уровень ставки, принятый 8 февраля. При этом в марте регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец года с 5,0−5,5 до 4,7−5,2%. В ЦБ допустили, что в первой половине 2020 года инфляция вернется к 4%.

Последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России».

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России представляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней, кроме того, это максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

ЦБ не стал корректировать ключевую ставку
Во время загрузки произошла ошибка.
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