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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и пармезана

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Многие предприниматели ввозят в Россию запрещенную продукцию под видом товаров для личного пользования, а затем продают ее. Об этом заявили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Есть так называемые “сырно-колбасные туры”. <…> Партии могут быть значительными — каждый человек может ввезти до пяти килограммов каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров», — пояснили в ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что такую продукцию не проверяют на таможенных пунктах, и она может оказаться небезопасной.

Ранее СМИ сообщали, что Национальная мясная ассоциация предложила ввести запрет на ввоз частными лицами в Россию мясной и молочной продукции, в том числе популярных у россиян хамона и сыра пармезан, для личного пользования. Позже в правительстве сообщили, что такой запрет не обсуждается.

Смогут ли москвичи обойтись без хамона и пармезана
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11:27 (мск)© Ньюстюб
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