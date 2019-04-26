Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и пармезана

«Есть так называемые “сырно-колбасные туры”. <…> Партии могут быть значительными — каждый человек может ввезти до пяти килограммов каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров», — пояснили в ведомстве.
В Россельхознадзоре отметили, что такую продукцию не проверяют на таможенных пунктах, и она может оказаться небезопасной.
Ранее СМИ сообщали, что Национальная мясная ассоциация предложила ввести запрет на ввоз частными лицами в Россию мясной и молочной продукции, в том числе популярных у россиян хамона и сыра пармезан, для личного пользования. Позже в правительстве сообщили, что такой запрет не обсуждается.