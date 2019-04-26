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21:58 (мск), источник: Ведомости

«Транснефть» назвала источник появления хлора в трубопроводе «Дружба»

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил представитель «Транснефти»: оно произошло через частный узел учета, принадлежащий частной структуре под названием «Самаратранснефть-терминал».

Эта компания входит в группу «Петронефть», продолжал представитель «Транснефти», принимает нефть от нескольких малых производителей и проводит анализ ее качества. «Самаратранснефть-терминал» также управляет нефтеперерабатывающим заводом в с. Николаевка Волжского района Самарской области.

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Следственные действия, по словам представителя «Транснефти», проходят в Самаре в офисах нескольких частных организаций. Кто возбудил уголовное дело и в отношении кого, представитель «Транснефти» говорить отказался.

Представители Следственного комитета России, прокуратуры и ФСБ не ответили на вопросы «Ведомостей». Расследованием дела занимаются сотрудники ФСБ, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к правоохранительным органам: рассматривается несколько версий, вплоть до диверсии. Еще один собеседник сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье 255 Уголовного кодекса: «Нарушение правил охраны и использования недр».

По данным «Самаратранснефть-терминала», он принадлежит холдингу «Петронефть», а холдинг до января этого года был под контролем Романа Трушева. Трушев перестал быть собственником «Петронефти», новыми владельцами стали ООО «Даматриа», ООО «Рид», ООО «Спецресурс-сервис» и Абсолют-банк, подконтрольный пенсионному фонду РЖД — «Благосостоянию».

Банк выступает основным кредитором «Самаратранснефть-терминал», он же подал и на банкротство, сумма его требования — 335 млн руб. «Ведомостям» не удалось получить комментария представителя «Самаратранснефть-терминал», комментарии представителей банка и фонда запрошены.

Информация о том, что вброс хлороорганики в трубопровод «Дружба» произошел по вине «Самаратранснефть-терминала», является некорректной, заявил РБК первый замгендиректора компании Антон Томилов.

По его словам, узел слива и компаундирования нефти, на котором произошел вброс, был продан 26 декабря 2017 г. Городской инновационно-лизинговой компании.

Позже компания ООО «Нефтеперевалка» взяла в лизинг узел, а еще позднее — купила его, заявил Томилов. «По сути, она сейчас и эксплуатирует [узел], если в аренду не сдала кому-либо», — отметил он.

Содержание хлор-органических веществ в нефти, которую поставляет Россия по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии в Евросоюз, выросло в несколько раз в прошлую пятницу, сообщил один из потребителей этой нефти — «Белнефтехим»: у его нефтеперерабатывающих заводов вышла из строя часть оборудования. Кто мог поставить некачественную нефть через узел «Самаратранснефть-терминала», представитель «Транснефти» не говорит.

По данным двух собеседников «Ведомостей», некачественную нефть могли поставлять четыре производителя, не входящих в вертикально-интегрированные компании.

Один из собеседников уверяет, что поставить некачественную нефть через авторизованный узел сделать крайне сложно — «Транснефть» каждые сутки проверяет качество нефти на наличие серы и воды, а раз в 12 дней — на другие примеси.

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Еще один собеседник, близкий к крупной нефтяной компании, говорит, что всего в нефтепровод «Дружба» поступило около 5000 т некачественной нефти с высоким содержанием дихлорэтана и что закачать в трубу некачественную нефть можно только по предварительному сговору.

Кто будет возмещать убытки от поставки некачественной нефти и убытки к которым это привело- вопрос контрактов, обычно в них оговариваются все подобные риски, говорит партнер юридической фирмы TA Legal Consulting Марат Агабалян. Как правило, «Транснефть» несет ответственность за качество нефти в трубе, говорят два нефтяника. Агабалян уверен, что «Транснефть» сможет взыскать убытки с той или с тех компаний, кто повинен в загрязнении нефти на всем маршруте «Дружбы». Безусловно, к виновным будут поданы гражданско-правовые иски о возмещении ущерба, подчеркивает юрист. Будет ли «Транснефть» взыскивать убытки, представитель компании не ответил. Пока никаких требований к «Транснефти» о возмещении убытков не поступало, знает один из нефтяников. Хлорсодержащие соединения могли закачиваться в пласт для повышения нефтеотдачи, предполагают три собеседника в нефтяных компаниях.

«Состав смеси мог быть некачественным, и произошло частичное его смешивание с нефтью, а после добычи смеси ее могли просто не очистить от примесей», — выдвигает версию один из них.

Последствия поставки некачественной нефти были серьезными. В понедельник «Белнефтехим» ограничил поставку нефтепродуктов в Европу, в том числе на Украину, и заявил, что у компании сломалось оборудование. В четверг Польша закрыла нефтепровод. Поставки нефти через порт Усть-Луга продолжались, а РЖД провела переговоры с операторами, чтобы они были готовы предоставить до 5000 цистерн для решения проблемы транзита российской нефти через Белоруссию, сообщил «Интерфаксу» представитель монополии, но операторы это не подтвердили.

Минэнерго с «Транснефтью», РЖД и российскими нефтяными компаниями 25 апреля провело совещание о содержании хлороорганических соединений (дихлорэтана) в нефти, поставленной зарубежным потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба». Был согласован порядок действий для минимизации концентрации дихлорэтана, сообщает представитель Минэнерго, но не говорит, какие конкретно методы очистки предложили участники встречи. Чтобы очистить загрязненную нефть, ее как минимум нужно слить: хлор тяжелее нефти, он выпадает в осадок, достаточно отстоять загрязненную нефть, утверждает технолог крупной нефтесервисной компании. Но сколько займет времени процесс и когда качество российской нефти в «Дружбе» придет в норму, представитель Минэнерго не говорит.

Собеседник в одной из нефтяных компаний отмечает, что к 29 апреля содержание дихлорэтана должно нормализоваться на всем участке «зараженного» нефтепровода.

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