Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
В сети спорят, на кого из родителей больше похож сын Гришаевой
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
Квартиру в Петербурге сдают за полмиллиона. Как она выглядит?
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
44-летняя актриса Екатерина Архарова впервые станет мамой
Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина врачи учат ходить
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
«Улучшенная копия»: Канделаки восхитилась красавицей-дочерью
Натали Портман и Селена Гомес вышли в свет в черных нарядах
США опубликовали «шпионское» фото российского боевого вертолета
Странное место: советская станция под Харьковом
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
22:05 (мск), источник: Ведомости

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов их производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины их производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши Северной Корее запрещена санкциями ООН.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Во Владивостоке, который Ким Чен Ын посетил на этой неделе, его ждали лимузины Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. На S600 Pullman Guard лидер КНДР также приезжал на обе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также
Розовые диваны в поезде Ким Чен Ына

Daimler не ведет бизнес с КНДР уже более 15 лет и строго соблюдает эмбарго, наложенное ЕС и США, отметили в компании. «Чтобы предотвратить поставки в Северную Корею и ее представительства, Daimler внедрил всесторонний контроль за экспортом. Продажа автомобилей третьими лицами, особенно подержанных, находится вне нашего контроля и ответственности», — сказала представитель концерна.

Накануне во Владивостоке прошла первая встреча Ким Чен Ына и президента Росии Владимира Путина. Они обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также развитие российско-корейских отношений.

Следите за развитием темы Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
 «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Как выглядит бронепоезд Ким Чен Ына
Трамп заявил о выходе из договора о торговле оружием
«Транснефть» назвала источник появления хлора в трубопроводе
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В телевизор россиянки «нагло проник» неизвестный
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Ученые: рак легких «атакует» некурящих
Спорт
Сергей Семак: Ерохина и Кузяева в ближайшее время не увидим Главный тренер «Зенита» перед игрой с «Крыльями» рассказал о травмах своих игроков, прогрессе Оздоева и сравнении с «Аяксом»
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Дети
44-летняя актриса Екатерина Архарова впервые станет мамой Звезде больше не удается скрывать беременность
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь