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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал о планах на кратчайший судоходный маршрут из Европы в Азию

Москва рассматривает возможность состыковки Северного морского пути с китайским «Морским шелковым путем», заявил президент России Владимир Путин в ходе первого заседания круглого стола Международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Источник: AP 2019

Путин отметил, что тем самым будет создан глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой. По его словам, проект подразумевает сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров.

В ходе заседания российский лидер также сообщил, что Москва работает над масштабными национальными проектами, которые охватывают ключевые для динамичного роста экономики направления.

«Реализация намеченных нами долгосрочных задач в области инфраструктурного развития, несомненно, будет иметь большой синергетический эффект и, я надеюсь, не только для нашей страны, но и всего евразийского региона», — добавил он.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. В январе сообщалось, что в ближайшие пять лет на развитие и поддержку проекта потребуется 905,6 миллиарда рублей.

Путин: Россия планирует состыковать Севморпуть с китайским Шелковым
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07:42 (мск)© Ньюстюб
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