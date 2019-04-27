Путин рассказал о планах на кратчайший судоходный маршрут из Европы в Азию

Путин отметил, что тем самым будет создан глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой. По его словам, проект подразумевает сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров.
В ходе заседания российский лидер также сообщил, что Москва работает над масштабными национальными проектами, которые охватывают ключевые для динамичного роста экономики направления.
«Реализация намеченных нами долгосрочных задач в области инфраструктурного развития, несомненно, будет иметь большой синергетический эффект и, я надеюсь, не только для нашей страны, но и всего евразийского региона», — добавил он.
Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. В январе сообщалось, что в ближайшие пять лет на развитие и поддержку проекта потребуется 905,6 миллиарда рублей.