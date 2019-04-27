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11:08 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд подтвердил законность решений ЦБ при санации Промсвязьбанка

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, признавших законными приказы и предписание ЦБ РФ в рамках санации Промсвязьбанка, следует из опубликованного в субботу определения суда.

Источник: Reuters

ВС РФ отклонил кассационную жалобу бывшего председателя правления ПСБ и одного из его бывших бенефициаров Дмитрия Ананьева, просившего пересмотреть выводы трех нижестоящих судов. «Выводы судов соответствуют нормам права, оснований для переоценки этих выводов не имеется. Нарушений норм материального права, а также норм процессуального права, влекущих за собой безусловную отмену указанных судебных актов, судами не допущено», — говорится в определении ВС РФ.

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Ананьев от лица подконтрольного ему ранее банка просил суды признать недействительными приказ ЦБ от 15 декабря 2017 года о назначении временной администрации, предписание от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов на 104 миллиарда рублей и приказ от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала до 1 рубля.

Арбитражные суды трех инстанций отклонили требование Ананьева по приказу о назначении временной администрации. Суды согласились с доводами ответчика о том, что отчетность банка не отражала его реального финансового состояния. Как отметил в суде ответчик, максимальное значение капитала кредитной организации за год составляло более 161 миллиарда рублей, а после доформирования резервов снизилось до 53,6 миллиарда рублей, на 66,7%, что является основанием для ввода временной администрации. Требования Ананьева по двум другим актам регулятора суды оставили без рассмотрения. Они указали, что по закону экс-руководители имеют право представлять банк только в двух случаях — при оспаривании приказов о назначении временной администрации и об отзыве лицензии.

Представитель Ананьева в суде первой инстанции заявлял, что ЦБ в декабре 2017 года предписал ПСБ доначислить резервы на 104 миллиарда рублей только для создания формального повода, чтобы ввести временную администрацию. Как заявил юрист Ананьева, по оценке самого ПСБ доформирования резервов не требовалось.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через ФКБС, созданный Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.

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