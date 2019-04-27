Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Дима Билан спровоцировал слухи о новом романе
Квартиру в Петербурге сдают за полмиллиона. Как она выглядит?
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
Игорь Николаев повеселился с дочками в Диснейленде
Саша Савельева рассказала, как восстанавливается после родов
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт»
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Ольга Бузова пришла на прием в лифчике и кроссовках
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
27 апреля, источник: Коммерсантъ

Минэнерго РФ создало комиссию для проверки качества нефти в трубопроводе «Дружба»

Минэнерго России создало комиссию по проверке нарушения качества нефти в трубопроводе «Дружба». «По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева приказом министра энергетики Александра Новака создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу “Дружба”», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Источник: РИА "Новости"

В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также компании «Транснефть».

Ранее господин Медведев дал неделю на проведение проверки в связи с поставками некачественной нефти.

Читайте также
«Транснефть» назвала источник появления хлора в трубопроводе «Дружба»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с ухудшением качества российской нефти на встрече в Пекине.

Господин Путин заверил, что «этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему».

На резкое ухудшение качества нефти из России 19 апреля пожаловался белорусский концерн «Белнефтехим».

Позже выяснилось, что загрязнение идущей на экспорт российской нефти хлорорганическими соединениями было умышленно сделано на частном «Самаратранснефть-Терминале», принимающем сырье небольших производителей. В нескольких компаниях уже идут следственные действия. Возобновления прокачки чистой нефти импортеры ожидают после 3 мая.

 Синоптики предсказывают аномальную жару
Умерла звезда «Тихого Дона»
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
Гонщик «Феррари» разбил болид на трассе в Баку (видео)
Fox: в США произошла стрельба в синагоге
Опубликован протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»
Православный мир отмечает Пасху
3 тонны рыбы заблокировали дорогу в Китае (видео)
Спорт
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболу За три тура до конца чемпионата каталонцы стали недосягаемы для преследователей
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Чего точно не стоит делать в отеле
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Свекровь собирается продать свою квартиру, а деньги "промотать" 1189
дети в общественном транспорте 1021
Прошу совета 803
Светская жизнь - 4 798
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь