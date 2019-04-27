27 апреля, источник: Коммерсантъ
Минэнерго РФ создало комиссию для проверки качества нефти в трубопроводе «Дружба»
Минэнерго России создало комиссию по проверке нарушения качества нефти в трубопроводе «Дружба». «По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева приказом министра энергетики Александра Новака создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу “Дружба”», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.