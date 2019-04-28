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05:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили

Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: AP 2019

Вместо 13 мая на орбиту спутник отправится 27 мая. Причина переноса запуска не уточняется. По словам источника, замечаний к «Глонасс-М» и ракете-носителю «Союз-2.1б» нет. «Роскосмос» отказался комментировать информацию.

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Ранее заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что к 2025 году точность ГЛОНАСС повысится на четверть. Кроме того, после 2020 года количество наземных станций ГЛОНАСС будет доведено за рубежом с 6 до 12, а в России — с 19 до 45.

ГЛОНАСС — одна из двух полностью функционирующих на данный момент систем глобальной спутниковой навигации. Развитием проекта занимается «Роскосмос». Система включает 26 спутников, из которых работают 23. Для полного покрытия Земли необходимо 24 аппарата.

В ноябре 2018 года сообщалось, что целевая программа ГЛОНАСС закончится в 2021 году, после чего система станет частью программы «Сфера». В нее войдут связь, навигация и дистанционное зондирование Земли.

Во время загрузки произошла ошибка.

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