13:23 (мск), источник: Lenta.Ru
Появилось видео полета «российского самолета XXI века»
Авиастроительная корпорация «Иркут» — разработчик пассажирского самолета МС-21−300 — показала кадры полета лайнера.
Сообщается, что самолет совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром «Ульяновск-Восточный». В Ульяновске его окрасят по серийным технологиям, после чего лайнер перелетит на аэродром «Раменское» в Жуковском для продолжения испытаний.
Новейший российский
Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.